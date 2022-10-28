Ксения Собчак. Фото: REUTERS

За те два дня, что прошли с момент позорного бегства из России жены Константина Богомолова, много чего случилось. Собрали последние новости о Ксении Собчак на 28 октября 2022 года.

Ксения Собчак смогла сбежать из России в Европу, проделав достаточно непростой путь. Покупка билетов на самолет в Дубай и Турцию, потом якобы поездка в аэропорт. Но в итоге на машине блондинка рванула в Белоруссию, а оттуда пешком в Литву.

В Москве меж тем остались мама Людмила Нарусова, муж Константин Богомолов и сын Платон. Как сообщил Владимир Соловьев, бегство Собчак из России связано с предательством, которое невозможно простить. "Было совершено предательство такого размера, что простить уже нельзя. Это значит, ребята, что тема неприкасаемых закончена", - заявил он в эфире "Соловьев Live".

В Прибалтику Ксении удалось прошмыгнуть благодаря израильскому паспорту. Теперь это уже факт подтвержденный.

"Собчак является гражданкой Израиля. В этом качестве по израильскому паспорту она может въехать в Литву, визы не надо, и находиться здесь в течение 90 суток", - объяснил директор департамента госбезопасности балтийской республики Дарюс Яунишкис в ходе радиоэфира. При этом Яунишкис отметил, что пока не получал никаких разведывательных данных о возможной угрозе из-за приезда блондинки.

Ранее официальный представитель МИДа России Мария Захарова объявила, что покинувшая страну Собчак получила статус эмигранта еще 28 марта 2022 года. "Как написано на иврите в «паспорте, которого нет», «страна исхода - Россия, статус эмигранта получен 28 марта 2022 года». Завтра ровно семь месяцев со дня исхода Ксении Собчак из нашей страны. Вчера нас покинуло лишь физическое тело", - отметила представитель внешнеполитического ведомства.

А ведь Собчак до последнего уверяла, что кроме российского гражданства другого у нее нет. Тина Канделаки показала фото израильского паспорта бывшей подружки.

Меж тем в России в отношении телеведущей может быть проведена доследственная проверка, если выяснится, что она не уведомила миграционную службу о наличии у нее израильского гражданства. Максимальное наказание по данной статье составляет до 400 часов обязательных работ.

Напомним, Ксения Собчак бежала из России после задержания своих сотрудников - Кирилла Суханова и Ариана Романовского по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова 11 миллионов рублей. И грозит до 15 лет тюрьмы. Молодые люди арестованы на два месяца.

Сама Собчак, известная своим длинным языком, сейчас залегла на дно в Вильнюсе, ведет себя тише воды, ниже травы. Даже посты в блог не пишет.