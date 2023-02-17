Угасающего Романа Костомарова атакуют новые осложнения

Роман Костомаров Фото: Даниил ОПАРИН

Состояние Романа Костомарова ухудшилось. Фигуристу установили дренаж для выведения жидкости. Сейчас его организм столкнулся с новыми осложнениями – сильнейшими отеками на фоне сепсиса, фиброза легких и проблем с почками. Возникающие проблемы невозможно спрогнозировать и предотвратить.

"Роман Костомаров очень отекает. Вода в организме стоит долго из-за почек, уменьшили уже количество капельниц", - цитирует Пятый канал своего осведомителя.

В некоторых местах у больного забиваются сосуды. "Подкожная жидкость стоит. Но оперировать пока точно не будут, слишком большая нагрузка на органы от наркоза будет", - добавил источник. Не секрет, что каждый наркоз - это высокий риск осложнений.

Ранее врачи отмечали, что при такой тяжелой инфекции, как у Романа, фактически не осталось органов, которые бы не были вовлечены в воспалительный процесс. Поэтому приходится подбирать самые современные антибактериальные препараты.

Сильно пострадали легкие. Чем больше поражение, тем сложнее дышать. "От фиброза объем легких начинает сжиматься. Пораженный орган становится меньше на процент фиброзного поражения. Это не восстановить", - цитирует Woman.ru врача-пульмонолога Сергея Пурясева.

Отметим, с олимпийским чемпионом постоянно работает большая команда врачей. Денис Проценко возглавил команду столичных медиков, которые борются за жизнь Романа. Главный врач Коммунарки рассказал, что при поступлении к ним показатели пациента говорили о минимальном шансе на выживание. Однако медикам удалось спасти Костомарову жизнь.