Сбежавшая из России Чулпан Хаматова расплакалась от отчаяния

Чулпан Хаматова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чулпан Хаматова дала очередное интервью, в котором эмоционально рассказала про побег из России и новую жизнь в Латвии. Артистка в слезах пожаловалась на тяготы жизни в эмиграции. Кроме того, она в очередной раз заявила, что разочарована в актерстве.

Чулпан Хаматова расплакалась после вопроса об эмиграции на интервью. Она сообщила, что ей тяжело в Латвии. "Какие-то вещи выбивают почву из-под ног, какие-то заставляют держать равновесие. Жить как раньше вообще не получается. Я не вижу для себя никаких перспектив, даже не думаю об этом", - поделилась артистка.

Она сожалеет, что бросила учебу в Казанском финансовом институте ради театрального училища. По ее словам, сейчас могла бы работать бухгалтером и не читать гневные отповеди о себе в прессе. "Жила бы себе прекрасно и была бы сейчас главным бухгалтером. И не было бы этого хейта. Поэтому - сама виновата", - поведала Хаматова.

Знаменитость сравнила себя с "оболочкой". "У тебя есть обязанности и ты их выполняешь. Кроме того, что я человек, я еще мама, которая должна думать о детях. Но я как муха в паутине, нет, в янтаре, застыла в новостях, а оболочка моя ходит, что-то делает..." - вздыхает женщина.

Напомним, ранее Хаматова жаловалась, что после переезда в Латвию ощутила острую нехватку денег. По ее словам, из-за низкого уровня владения языком она не могла рассчитывать на главные роли в спектаклях.

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