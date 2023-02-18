Анналена Бербок посоветовала Путину развернуть свою политику на 360 градусов

Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото: REUTERS

После сегодняшних высказываний генсека НАТО Столтенберга о том, что Третья мировая предпочтительнее победы России на Украине, немного задумался и стало реально страшно. Конечно, от перспективы Третьей Мировой тоже страшно, но гораздо страшнее от осознания того факта, что в ней нам будет противостоять не коллективный ум Запада, а его коллективный дебилизм. С умным еще можно договориться, он в состоянии оценить шансы, вероятность того или иного исхода, а с дураком можно только играть в прятки. Или в щелбаны. Как говорится, лучше с умным потерять, чем с дураком найти.

Вот премьер Великобритании Риши Сунак заявляет, что не надо экономить в своих арсеналах, а следует отдать все боеприпасы Украине, потому что эти снаряды для того и создавались, чтобы уничтожать русские танки. И они сейчас именно это и делают, а потому все в порядке, все нормально.

А вот глава МИД Германии Анналена Бербок. Кроме того, что она показывала какие-то результаты в прыжках на батуте в молодости, она уже должна была запомниться немцам и всему миру прямо-таки выдающимися авторскими перлами. Это ведь именно она рассказала всему миру о странах, находящихся "за сотни тысяч километров от Германии". При том, что длина окружности Земли по экватору всего 40 тысяч километров.

Немало повеселила госпожа министр иностранных дел ФРГ публику и сегодня, на Мюнхенской международной конференции по безопасности.

- Если Путин не развернет свою политику на 360 градусов, то возможности обеспечить безопасность Украины на долгосрочной основе, при его правлении, нет, - заявила она, отвечая на вопрос про безопасность Украины и Европы и добавила, что весь мир будут счастлив, если Путин развернет свою политику на те самые 360 градусов.

Кто-нибудь, отведите Анну, не забудьте и про Лену, в 6-й или 7-й класс обычной средней школы. А может даже пораньше, чтобы там ей рассказали, что такое поворот на 360 градусов.

Под стать ей и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который заявил, что война на Украине будет иметь один исход: "Или Украина победит, или вся Европа погибнет".

Я уж не говорю про старика Джозефа Байдена, который все время ищет в ходе своего выступления президента США в зале, про Макрона на побегушках у Зеленского, про Шольца, которому все смешно, особенно, что не к месту.

А чего стоит нынешний министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который публично заявил, что на Украину переброшено 97% российской армии.

Про Лиз Трасс, вообще, лучше в этой ситуации промолчать…

Да, командовать конкретными частями в ходе будущих боевых действий будут генералы и полковники. Но им-то приказы будут отдавать вот эти дебилы. Хотя там и генералы тоже уже кукухой поехали. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли вдруг ""глюканул", мол, "если вкратце, то Россия проиграла. Они проиграли стратегически, оперативно и тактически. И они платят огромную цену на поле боя". Признаки здравомыслия демонстрируют только военные отставники, да и то не все.

Но вот когда такая мощь и сила в руках дебилов, которые не обременены никакими знаниями даже в рамках учебного курса средней школы, ни проблесками разума, ни даже зачатками здравого смысла, чтобы попытаться независимо оценить ситуацию, а самое главное, когда в руках дегенератов и тупых ублюдков находится та самая "красная кнопка" – это действительно страшно. И страшно от этого должно быть не только мне, а в первую очередь тому самому Западу.