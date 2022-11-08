Наташа Королева в бикини сразила наповал дубайский пляж

Наташа Королева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Наташа Королева уехала из России. Певица отправилась в Дубай совмещать приятное с полезным. В ОАЭ сейчас череда фестивалей, где российские знаменитости буквально нарасхват. Жена Сергея Глушко выкроила свободные минутки и отправилась на местный пляж.

Наташа Королева запечатлелась в бикини на пляже в Дубае. 49-летняя певица объявила, что решила ненадолго продлить себе лето, поэтому отправилась в теплые края. Звезда эстрады красуется на фоне арабских пейзажей в красном бикини. Она приняла кокетливую позу. В таком виде звезда эстрады определенно сразила наповал дубайский пляж.

Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" прекрасно выглядит. Вероятно, последняя диета дала свои плоды.

Наташа Королева на отдыхе в Дубае. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Артистка постоянно борется с лишним весом. Очередную попытку избавиться от лишних килограммов она предприняла минувшим летом, отправившись в оздоровительную клинику.

Наташа проходила оздоровительную и индивидуальную программу под чутким руководством личного ассистента. "Йога, медитации и прогулки на свежем воздухе", - рассказывала знаменитость.

Женщина давно научилась принимать себя. "Возраст, цифры в паспорте - дело относительное. Главное, как себя ощущаешь. Я чувствую себя где-то лет на 25-30. Остается только и выглядеть на такой возраст!" - сообщала певица.

Артистка практикует лечение пиявками. По ее мнению, регулярные сеансы гирудотерапии омолаживают организм. А еще вокалистка проходила хиджаму, когда на коже человека делают небольшие надрезы, на которые ставят медицинские банки. Они вытягивают кровь. Считается, что во время хиджамы кровь полностью обновляется. В старину это считалось кровопусканием.