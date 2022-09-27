Наташа Королева вышла на сцену в цветах флага Украины и вызвала скандал

Наташа Королева удивила фанатов своим нарядом. Фото: Иван ВИСЛОВ

Наташа Королева вызвала нешуточный скандал своей выходкой. Хит "Желтые тюльпаны" певица исполнила в синем платье на фоне желтых лент. Концерт прошел в одном из ночных клубов Москвы.

Наташа Королева взбудоражила поклонников недавним концертом в Москве. Жена стриптизера Тарзана вышла на публику в синем платье. Во время исполнения песни "Желтые тюльпаны" девушки из подтанцовки широко размахивали ярко-желтыми лентами. Цветовая композиция напоминала оттенок флага Украины.

Фанаты стали делиться своим мнением. Многие усмотрели в выходке Королевой намек в сторону Украины, где, как известно родилась и выросла артистка. "Мне как-то сразу бросились в глаза эти желтые флаги и рядом стоящая Наташа в синем платье", "Синее платье и желтые флаги", "Кто-то пытается переобуться в полете?", - пишет народ.

Не остался в стороне от скандала и Юрий Лоза. По его словам, выход певицы в цветах украинского флага является очень неправильным.

"Людей должно это напрягать, потому что сейчас идет мобилизация. Люди отправляют на фронт своих отцов, детей, сыновей, мужей. Они приходят на концерт и видят, что артистка, скажем так, демонстративно поддерживает украинцев. Тех, с кем идут воевать их мужья. Наверное, это неправильно. Наверное, они будут возмущаться", - цитирует его 5-tv.ru.

Артист предположил, что Наташа "всегда была на стороне Родины, но публично не высказывала свою политическую позицию". При этом композитор возмутился отсутствию определенной цензуры на российской сцене.

К слову, ранее грандиозный скандал вызвала мама Королевой. Пенсионерка Людмила Порывай скакала с украинским флагом и выкрикивала лозунги во время концерта певицы Ирины Билык. Кроме того, женщина унизила своего зятя Сергея Глушко. Конфликт между родственниками поклонники звездной семьи обсуждают не первый месяц.

Порывай уже много лет живет в Майами. Она получает хорошую пенсию и владеет несколькими квартирами на берегу океана. Апартаменты активной пенсионерки находятся в престижном районе.

Стоит напомнить, что в феврале артистка, по слухам, разругалась с зятем. Тот полностью поддержал спецоперацию России на Украине. В итоге Порывай публично отреклась от родственника, демонстративно отписавшись от его страницы в соцсетях.