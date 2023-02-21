Сколько еще будут продолжаться адские землетрясения в Турции: точный прогноз сейсмологов

Катастрофическое землетрясение в Турции и Сирии уникально по количеству повторных толчков, признают ученые Фото: REUTERS

В Турции и Сирии - новое мощное землетрясение. Ровно через две недели после катастрофы 6 февраля, унесшей жизни как минимум 47 тысяч человек.

Новые подземные толчки магнитудой 6,4 и 5,8 зафиксированы вечером в понедельник, 20 февраля, в турецкой провинции Хатай, рядом с городом Дефне, вблизи от турецко-сирийской границы. Эпицентр землетрясения, по данным Европейского Средиземноморского сейсмологического центра, находился на глубине всего 2 км. Отголоски почувствовали во многих странах - Египте, Ливане, Израиле, на Кипре.

- Это повторные толчки - нормальное явление, они продолжались 17 секунд, - уверяет Ахмет Овгун Эокан, геофизик из Технического университета Стамбула.

Снова разрушены здания (хотя все надеются, что сейчас под завалами не осталось людей - они не вернулись в дома, повреждённые 6 февраля).

На средиземноморском побережье Турции, в том числе в курортной Анталье, власти призвали жителей и туристов: не подходите к берегу, уровень моря может подняться на полметра.

КОСНУЛОСЬ ЛИ НОВОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ ТУРИСТОВ

Новые толчки, как и стихийное бедствие 6 февраля, произошли в тех районах Турции, куда российские отпускники не ездят - во всяком случае, массово. Однако и на курортах землетрясение 20 февраля ощутили.

Россияне, отдыхающие в Аланье и Белеке, пишут в соцсетях, что дрожали дома, качались люстры. Люди выходили из зданий - на всякий случай. Все обошлось, разрушений на курортах нет. А многие туристы вообще ничего не почувствовали.

Новые толчки, как и стихийное бедствие 6 февраля, произошли в тех районах Турции, куда российские отпускники не ездят Фото: REUTERS

ДОЛГО ЛИ БУДЕТ ТРЯСТИ

Катастрофическое землетрясение в Турции и Сирии уникально количеством афтершоков, то есть повторных подземных толчков, считают российские сейсмологи. Сразу после ЧП 6 февраля они предупредили, что ещё как минимум две недели возможны разрушительные толчки. Именно так и произошло!

- Ещё 15 дней мы должны бояться афтершоков магнитудой 6 и выше, потом опасность резко падает, - такой прогноз дал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук, член-корреспондент РАН Петр Шебалин после первого, катастрофического землетрясения.

В принципе же потряхивать может даже десятилетиями!

- После землетрясения в Калифорнии 1952 года афтершоки непосредственно в очаге продолжаются до сих пор, - удивил Петр Шабалин. - Но мы в своих прогнозах о 15 днях говорим именно об афтершоках, которые представляют опасность новых разрушений.

ПОДЗЕМНЫЕ ТОЛЧКИ - ПО ВСЕМУ МИРУ

Но не только Турцию трясёт! Всего за одни за сутки, 20 февраля, на Земле произошло более десятка землетрясений магнитудой 5 и выше, сообщает Единая геофизическая служба РАН. Четыре из них в Турции, одно в США - на Аляске, остальные в разных частях Тихого океана: около Фиджи, Филиппин, Марианских островов.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Загадка страшного землетрясения в Турции: виноваты «Микролуна», Солнце или «плазменный океан» (подробнее)