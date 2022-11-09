Первый спутник в рамках проекта «Тоже герои» будет назван в честь не летавших космонавтов Первого отряда

Фото: Dobro Agency

В следующем году в космос отправятся спутники, названные именами людей, зачисленных в разные годы в отряд космонавтов. Они много сделали для развития науки и техники в стране, но так и не побывали на орбите. Первый из серии спутников-кубсатов будет посвящен памяти восьми не слетавших космонавтов Первого, Гагаринского отряда. Также экспертным советом проекта «Тоже герои» определены еще восемь не слетавших космонавтов, чьи имена будут носить спутники, выводимые на орбиту в ближайшие годы.

В списке имен, выбранных для первого этапа проекта Сергей Николаевич Анохин, Виктор Мартынович Чиркин, Юрий Петрович Шеффер, Александр Владимирович Щукин, Михаил Николаевич Бурдаев, Георгий Петрович Катыс, Лев Николаевич Смиренный, Владимир Григорьевич Фартушный.

Инициатором проекта выступило агентство Dobro Agency в партнерстве с компаниями Sitronics Group и «Спутникс», создающими собственную группировку спутников. Аппараты будут выведены на орбиту Земли весной 2023 года и решают научно-практические задачи. Sitronics Group (входит в Группу АФК «Система») участвует в проекте в рамках ESG-повестки Корпорации.

Фото: Dobro Agency

«Проект «Тоже герои» важен для России, потому что он сохраняет память о тех, кто своим самоотверженным трудом закладывал и укреплял космический потенциал нашей страны. И конечно, он будет вдохновлять молодое поколение – тех, кто будет исследовать космос в будущем – на новые свершения», – обратилась с приветствием к участникам проекта «Тоже герои» статс-секретарь - заместитель Министра культуры РФ Алла Юрьевна Манилова.

В заседании комиссии, которое прошло в московском Музее космонавтики, приняли участие академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Игорь Маринин, космонавт, Герой России Александр Лазуткин, заместитель директора московского Музея космонавтики по научной работе и историк Вячеслав Климентов, генеральный директор Объединенного мемориального музея-заповедника Ю.А. Гагарина Сергей Есипов, директор Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского Абакумова Наталья, член Общественного совета ГК «Роскосмос», космический журналист, заведующий лабораторией НИУ ВШЭ Александр Милкус.

Изначально все спутники должны были быть «именными», но вынесенное на рассмотрение Музеем-заповедником Ю.А. Гагарина предложение посвятить первый спутник не летавшим космонавтам первого отряда космонавтов, было поддержано всеми участниками экспертного совета.

«Все космонавты первого отряда были готовы совершить прыжок в неизвестность. Не только Юрий Гагарин, но каждый член первого отряда космонавтов был готов для подвига, любой готов быть первым, - так обосновал своё предложение Сергей Есипов. – Как и Юрий Гагарин, каждый из них – первых – добился права быть подготовленным к полёту в космос своим трудом, знаниями, готовностью и способностью принимать решения в любой неординарной ситуации».

В рамках проекта будет создана и размещена на сайте-мемориале скульптурная композиция в формате виртуального интерактивного 3D-памятника, а также сняты документальные видеоролики о героях проекта. На орбите вокруг нашей планеты появится первый в мире космический мемориал, который будет пополняться по мере запуска новых космических аппаратов.

Весной 2023 года откроется выставка, посвящённая космонавтам, имена которых будут носить запускаемые спутники Земли. В этом проекте будут участвовать три музея: Музей-заповедник Ю.А. Гагарина, Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского и московский Музей космонавтики.

Проект реализуется при информационной поддержке «Комсомольской правды».