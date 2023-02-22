Совет Федерации проведет внеплановое заседание 22 февраля 2023 года Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Совет Федерации России соберется на внеплановое заседание 22 февраля 2023 года. Основной причиной резкого изменения стандартного графика работы сенаторов стало послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Темы, поднятые президентом, и станут основными для обсуждения.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию заседания Совфеда РФ в формате виедотрансляции. Начало – в 15:00 22 февраля 2023 года.

Какие темы будут обсуждаться на внеплановом заседании Совета Федерации РФ 22 февраля 2023 года

Еще на прошлой неделе сенатор Вячеслав Тимченко сообщил, что центральной темой внепланового заседания Совета Федерации РФ 22 февраля 2023 года станет принятие законов по интеграции новых регионов в правовое поле страны, которые должны быть приняты до 1 марта.

Напомним, в середине января Владимир Путин подписал ряд поручений, часть из которых напрямую касается новых регионов.

Согласно им, жители Херсонской, Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик получат ипотеку со ставкой не более 2% годовых. Кредит будет выдаваться и для покупки жилья, и для его строительства. Детали ипотечной программы должны быть готовы к 1 марта.

Кроме того, может быть поднята тема выдачи материнского капитала жителям новых регионов России. Материальную поддержку молодым родителям накануне анонсировал в своем послании президент Владимир Путин.

Еще одной темой внепланового заседания Совета Федерации РФ 22 февраля 2023 года может стать закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), также внесенный Владимиром Путиным.

Где можно посмотреть видео внепланового заседания Совета Федерации РФ 22 февраля 2023 года

На сайте KP.RU можно будет посмотреть видео внепланового заседания Совфеда России. 22 февраля 2023 года в 15:00 мы проведем онлайн-трансляцию мероприятия в прямом эфире. А сразу после окончания заседания Совфеда – опубликуем полное видео.