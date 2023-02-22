Глеб Панфилов прервал молчание о причинах смерти Инны Чуриковой

Актриса Инна Чурикова и режиссер Глеб Панфилов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Накануне этой грустной даты я поговорила с режиссером Глебом Панфиловым. Чурикова и Панфилов - эталонная семья для артистического мира. Они прожили в браке более 50 лет, еще дольше работали вместе. Все свои фильмы и спектакли, начиная с картины «В огне брода нет», Панфилов снимал с Чуриковой в главной роли. Банально называть жену режиссера его музой, но и по-другому не скажешь, если это так. Недавно стало известно, что Панфилов собирается восстановить в «Ленкоме» спектакль «Аквитанская львица», где Чурикова играла королеву Алиенору Аквитанскую. Спектакль был поставлен 13 лет назад. Время прошло, многое изменилось. Глеб Анатольевич рассказал, что будет новая редакция, вернется оригинальное название пьесы Голдмена «Лев зимой». Однако главный вопрос: кто будет играть королеву? Заменить Чурикову невозможно. Да и задачи такой нет.

- Я разговаривал с актрисами, которые, как мне кажется, могли бы сыграть. Но у меня высокие требования – я привык работать с Инной Чуриковой, - говорит Глеб Панфилов. - С ней было интересно, начиная с нашей первой картины «В огне брода нет», где она сыграла Таню Теткину. Со временем роли становились сложнее и мой интерес не ослабевал.

Хочу написать книжку о нашем сотрудничестве, о том, как мы общались, мои впечатления не только о совместной работе. Дома мы разговаривали на разные темы. Инночка была первым слушателем моих сценариев, моим единомышленником. А я был её преданным поклонником. Она умный человек с хорошей интуицией, с ней всегда было интересно общаться, даже если в чем-то мы не совпадали.

- Вы не запрещали ей работать с другими режиссерами?

- Никогда её не ограничивал. Но она советовалась со мной. Моё мнение было ей небезразлично.

- Как вы думаете, кому больше повезло: ей с вами. Или наоборот?

- Наверное, все-таки повезло больше мне. Но и ей со мной тоже. Вообще то, что мы встретились – это замечательно. Я ведь на неё обратил внимание случайно, когда искал актрису на роль Тани Тёткиной. Тогда еще работал в Свердловске. И вдруг в какой-то телепередаче увидел девушку, которая играла десятиклассницу. Меня поразили её глаза. Это было мгновение, телепередача заканчивалась. Но впечатление от этой девушки и особенно от её глаз оказалось судьбоносным. Когда по моей просьбе её разыскали, и она приехала на студию, выяснилось, что я уже видел её в кино. Вспомнил её Розочку (кинокомедия Георгия Данелии «Тридцать три»), ее Марфушку из «Морозко», девушку, которая рисовала лошадь («Я шагаю по Москве»). Я знал эту актрису. Но как будто увидел её только при личной встрече.

- После ухода Инны Михайловны, кто вас поддерживает?

- Наш сын Ванечка очень поддерживает меня. Он добрый, чуткий человека. К сожалению, он у нас один…

- Инна Михайловна где-то рассказывала, что откладывала рождение ребенка из-за работы. Вместе с вами много лет она ждала разрешения на съемки картины о Жанне д’Арк. Этот фильм вы так и не сняли.

- Да, много времени и сил было положено на этот замысел. Но Филипп Тимофеевич (Ермаш, председатель Госкино СССР – Ред.) перечеркнул мои планы. Он считал, что бывший инженер и комсомольский работник (после института Глеб Панфилов работал инженером в НИИ и два года заведовал отделом в Свердловского горкоме комсомола – Ред.) не потянет масштабный проект. Но я тоже был упертым. Написал сценарий, который был опубликован, потом ждал 15 лет, когда разрешат запустить картину. В это время снимал другие фильмы, но мы с Инной ждали, что вот-вот разрешат Жанну... Она бы сыграла её гениально (фрагмент нереализованного замысла вошел в фильм «Начало» - Ред.). Даже когда уже снимал «Вассу», мы всё еще надеялись, что нам дадут запуститься. Инне было под 40, но и в этом возрасте она бы сыграла. Жанна д’Арк была крестьянкой, которая вследствие трудной жизни и войны выглядела значительно старше своих лет - убеждали мы себя. Время ушло… Вообще все это были пустые хлопоты, теперь-то я это точно знаю. Однако нервов было потрачено немало.

- Инна Михайловна серьезно болела в последние годы. В СМИ писали разное, а что было на самом деле?

- Она надорвалась - нагрузки. Можно играть 10 спектаклей и не уставать. А можно в двух отдать себя целиком. Я видел ее после спектаклей, видел, какая была самоотдача. «Аудиенция» был очень затратным спектаклем. Он отдавала сцене слишком много сил. Гораздо больше, чем успевала восстановить. Переутомилась, страдала бессонницей. Только у больших мастеров бывает такая самоотдача.

- Но в этом сезоне она не играла совсем…

- Это был тревожный факт. Меня это очень беспокоило. Я вспоминаю один из ее последних спектаклей, когда она вывела на поклоны и оркестр, и рабочих сцены, и, конечно, артистов. Она это сделала так артистично, с таким смыслом представила каждого, что зал рукоплескал. Она была невероятно обаятельной. Она была гораздо больше, чем народная артистка СССР. Она была Инной Чуриковой.

- Она проработал в «Ленкоме» почти полвека. Но вы почему-то отказались от церемонии прощания с ней в театре. С Инной Михайловной прощались в Храме Христа Спасителя…

- По моему мнению, на сцене должен стоять живой артист, а не гроб с артистом. Картина, когда убитые горем родственники - на сцене, а в зрительном зале, развалившись, сидят случайные люди и пялятся, оскорбительна для усопшего. Прощание это не спектакль. Для близких – это печальный факт, а для зевак – зрелище.

В храме совсем другое восприятие. Там люди по-другому себя ведут. Это дань уважения усопшему. Поэтому мы с сыном воспротивились церемонии прощания в театре. Вообще странная традиция - прощаться с артистом на сцене. Но ритуалы придумываем мы сами…

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