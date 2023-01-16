Инна Чурикова и Глеб Панфилов на крыльце своего дома на Николиной Горе. Фото: кадр программы «На даче!», Первый канал.

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла в московской больнице на 80-м году жизни. Прощание с великой актрисой пройдет 17 января в Храме Христа Спасителя в 11 часов. Инна Михайловна встретила 2023-й год в своем доме на Николиной горе вместе с самыми близкими людьми – с мужем Глебом Панфиловым и сыном Иваном Панфиловым. Новогоднее фото в соцсетях Инны Чуриковой со встречи 2023-го года подписано так: «Мы вместе! Пусть 2023 год будет милостивым!». Этим надеждам не суждено было сбыться. 4 января Чурикову госпитализировали, а 14 января Инна Михайловна ушла из жизни.

Последнее фото Инны Михайловны — актриса отмечает новый год с мужем и сыном в доме. Фото: СОЦСЕТИ

Наследство и наследники Инны Чуриковой

Скандальные светские дамы и блогерши уже начали пиар-компанию, выдумывая нелепые истории о том, что якобы семья после смерти актрисы решила продать дом. Ничего общего с реальностью эти слухи не имеют. Родовое гнездо Чуриковой и Панфилова – их дом, их крепость, которая перейдет по наследству единственному сыну супругов Ивану Панфилову. Иван работает в Лондоне, там у него своя продюсерская компания, но часто бывает в Москве. Иван стал продюсером спектакля «Аудиенция» и других проектов. Иван Панфилов встретил Новый год с родителями и улетел в Лондон по рабочим делам, вернулся 14 января, так как волновался за маму – но попрощаться уже не успел…

Инна Михайловна недавно рассказывала, что все семейные праздники Иван проводит с родителями в подмосковном доме: «Мы счастливы, когда с нами сын. Он для нас – большой праздник: умный, глубокий, хороший парень, хороший сын. И когда он приезжает – у нас огромное количество гостей, приглашаем товарищей, друзей, слушаем музыку, иногда танцуем…»

Родовое гнездо Чуриковой и Панфилова на Николиной горе — дом с мезонином завещан сыну. Фото: кадр программы «На даче!», Первый канал

Свое родовое гнездо Чурикова и Панфилов начали строить в 90-е. Стройка затянулась на 10 лет. Инна Михайловна осенью 2020 года приглашала в гости программу «На дачу!», которая делала подсветку особнячка и сада. Этот эфир дал возможность рассмотреть жилье знаменитой семьи. Дом Инны Михайловны и Глеба Анатольевича стоит в поселке Николина Гора – это одно из самых старых известных элитных дачных мест в Подмосковье. Поселок в Одинцовском округе расположен на 22-м км Рублево-Успенского шоссе.

Фортепиано в доме актрисы и режиссера. Фото: кадр Первого канала

На ухоженной территории – сад, в котором много гортензий, и любимых Чуриковой лилий, много деревьев и кустарников. Трехэтажный особнячок построен в стилистике русских помещичьих домов 19 века: колонны, балкончики, мезонин. Инна Михайловна рассказывала: «Нам хотелось, чтобы дом был такой – помещичий. Мы его долго строили. Как какие-нибудь гонорары получали – стройка возобновлялась, как деньги заканчивались – был отпуск у строителей. Мы приглашали архитектора, Глеб работал с ним. Серьезно подошли к этому вопросу...» Были учтены все пожелания Чуриковой и Панфилова. Внутри Инна Михайловна все делала по своему вкусу: классический интерьер, на стенах много картин, также в доме много статуэток, памятных фото и вещей. В одной из комнат стоит фортепиано – члены семьи сами не играют, но часто приглашали друзей, которые и музицировали. У Инны Михайловны был самоучителей, по которому она играла – но только для близких. Интерьер выдержан преимущественно в бежевых тонах.

В доме много статуэток, картин. Фото: кадр Первого канала

Похожие по площади дома и участки в поселке Николина Гора оцениваются риэлторами в 250 – 280 миллионов рублей. Имущественных споров в этой дружной семье не будет: у Инны Михайловны два наследника – супруг и сын, которые и унаследуют в равных долях ее имущество. Кроме, того: говорят, что родители Ивана давно уже передали ему всю недвижимость. У супругов Чуриковой и Панфилова также есть квартира на западе Москвы – на Университетском проспекте, ее оценивают в 50 миллионов рублей.

Гостиная загородного особняка семьи. Фото: кадр Первого канала

Шикарная люстра и лестницы дома. Фото: кадр Первого канала

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