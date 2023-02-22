10 книг в подарок на 23 февраля

«Сделано в ЦРУ. Тайная история цветных революций и переворотов»

Самые громкие госперевороты ХХ века и цветные революции ХХI век под одной обложкой.

Что на самом деле происходило во время волнений и смены власти в прошлом веке в Австрии, Франции, Италии, Греции, Китае, Сирии, Албании, Египте, Иране, на Кубе, во Вьетнаме, Ираке и других странах? В Таджикистане в 1992 и Югославии в 2000, в Грузии в 2003 и Киргизии в 2005 годах?

В книге «Сделано в ЦРУ. Тайная история цветных революций и переворотов» представлены уникальные факты и хроники событий волнений в Белоруссии 2006 и 2020 годов, «Энергомайдана» 2015 года и «абрикосовой революции» 2018 в Армении, «газовой революции» 2022 года в Казахстане. И, конечно, отдельная глава посвящена разбору событий 2004, 2014 и 2022 года на Украине.

Исторический экскурс позволяет отследить, как ЦРУ США перекраивает политическое устройство неугодных Вашингтону стран: от покушений на их лидеров, подкупа оппозиции и организации госпереворотов и революций до военного вмешательства во внутренние дела.

«Непокоренный Сталинград»

Полная панорама двухсот дней битвы за город Сталина собрана на 180 страницах и представляет собой фиксацию всех героических и страшных событий Второй мировой войны. В книге «Непокоренный Сталинград» собраны уникальные документы и фотографии, которые рассказывают о героизме защитников волжской твердыни, тяжелых боях на подступах к городу и в самом Сталинграде.

Историю рассказывают голоса прошлого: на страницах книги приводятся воспоминания генералов, свидетельства простых бойцов и мирных жителей. Только так возможно понять масштаб битвы, проникнуться ее трагедией и величием.

«Первопроходцы Дальнего Востока»

История, которая порой увлекательнее приключенческого блокбастера. В книге «Первопроходцы Дальнего Востока. Настоящие русские герои: от Ерофея Хабарова до Владимира Арсеньева, Ивана Ефремова и Григория Федосеева» собраны документальные рассказы о 22 героях. Благодаря им были открыты несметные дальневосточные богатства и исследованы самые труднодоступные уголки этого края, а территория России увеличилась более чем в два раза – за короткое время и абсолютно мирным путем.

«Тайные войны СССР от Сталина до Горбачева»

До сих пор об этих событиях и участии СССР в них мало что известно. Книга «Тайные войны СССР от Сталина до Горбачева. Главные документы и свидетельства» проливает свет на события и участие наших солдат и офицеров в войнах и вооруженных конфликтах в Китае, Корее, Индокитае, Африке, Израиле и Египте.

Многие материалы, опубликованные в книге, до недавнего времени имели гриф «Совершенно секретно». Эта книга – дань памяти всем, кто исполнял свой священный долг перед Родиной вдали от ее границ.

«Главные документы Великой Отечественной войны»

Сокровищница ценных фактов и уникальных документов для всех любителей истории Великой Отечественной войны. 1400 уникальных директив Сталина, распоряжений Ставки, фронтовых приказов, оперативных карт, постановлений и фотографий того времени, еще недавно находившихся под грифом «Совершенно секретно». «Главные документы Великой Отечественной войны» дают возможность понять для себя, без толкований, как ковалась Победа.

«Сталин. Главные документы»

Фото подлинников более 1000 архивных документов, фотографий, рисунков и карт, прежде хранившихся под грифом «Совершенно секретно». В книге «Сталин. Главные документы» собраны свидетельства и резолюции, написанные собственноручно Сталиным в годы революционной деятельности, Гражданской войны, индустриализации, репрессий, распоряжения тяжелейших лет Великой Отечественной и после нее.

«Тайны семьи Сталина»

Для всех читателей, которые интересуются историей, эта уникальная книга станет редким подарком. Откровенные истории без политической цензуры из первых уст. Один из соавторов, Селим Бенсаад – прямой правнук Сталина, последний урожденный Джугашвили. Как вышло, что он стал гражданином Алжира? Какое скандальное завещание оставила его мать, дочь Якова Сталина Галина Джугашвили? Наконец, что за чехарда происходила с фамилиями членов клана после смерти Сталина? И кто сегодня носит имя Иосифа Виссарионовича Джугашвили – наследник или самозванец? В книге «Тайны семьи Сталина. Исповедь последнего из Джугашвили» есть ответы на все эти вопросы, подтвержденные архивными документами и личными свидетельствами.

«1941 год. Битва за Москву»

Альбом документальных свидетельств о событиях осени 1941 года в воспоминаниях самых разных людей: от рядовых участников сражений до маршалов. Книга «1941 год. Битва за Москву» рассказывает о военной и, как это ни странно, мирной жизни города в условиях настоящей вражеской осады.

«ГРУ на острие Победы»

Как работала военная разведка в годы Великой Отечественной войны? Автор книги «ГРУ на острие Победы. Военная разведка СССР 1938-1945» – Владимир Иванович Бойко, доктор исторических наук, кадровый разведчик Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Он был известен читателю под псевдонимом Владимир Лота. В книге вы узнаете, как немецкие руководители разделили Европу еще в 1938 году, почему Сталин не смог объективно оценить степень военной угрозы со стороны фашистской Германии, а Берия не доверял донесениям нелегалов, благодаря чему СССР выдержал сокрушительной удар Третьего рейха. Как военные разведчики предотвратили химическую атаку Гитлера и достали материалы американского атомного проекта.

«Служба Внешней Разведки Российской Федерации 100 лет»

Еще один уникальный альбом для любителей истории, тайн и секретов прошлого, разведчиках, творивших историю своими руками. В книге «Служба Внешней Разведки Российской Федерации 100 лет. Документы и свидетельства» собраны материалы из архива СВР России, ЦА ФСБ, архива Президента РФ, РГАСПИ и других источников. Издание, подготовлено на основе подлинных рассекреченных архивных материалов, большинство из которых впервые доступны широкому кругу читателей.

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