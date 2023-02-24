Артемовск на грани окружения: Что происходит в самой горячей точке спецоперации

Наши штурмовые подразделения очень эффективно сейчас работают с севера Артемовска и по сути продвигаются хорошими темпами Фото: Александр КОЦ

Что сейчас происходит в одной из самых горячих точек проведения спецоперации - Артемовске (Бахмуте)? Какая обстановка складывается вокруг города и как продвигаются здесь российские силы?

Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в эфире радио "Комсомольская правда" подробно рассказал о том, как идет работа российских сил в зоне проведения специальной военной операции.

По его словам, несмотря на праздничные дни и погодные условия все подразделения продолжают работать и делают это довольно успешно. Комментируя сложившуюся ситуацию в районе Артемовска (старое название Бахмут), где продолжаются боевые действия, эксперт отметил важность населенного пункта Хромово, которое необходимо взять ВС РФ.

- Действительно, наши добровольческие штурмовые подразделения очень эффективно сейчас работают с севера Артемовска и по сути продвигаются хорошими темпами, что позволяет говорить о том, что Артемовск, та группировка, которая в нем находится, практически в ближайшее время может оказаться в оперативном окружении. Но здесь очень важный населенный пункт - Хромово, который нам очень необходимо взять, ну или хотя бы подойти к высотам, которые будут позволять наблюдать обстановку в нем, поскольку как раз эта дорога до сих пор используются противником, чтобы снабжать группировку в Артемовске,- заявил Марочко.

Подполковник также акцентировал внимание на том, что Артемовск - один сплошной укрепрайон, там сложный рельеф местности.

- Опять же, низкая облачность не позволяет в некоторых случаях проводить доразведку при помощи беспилотных летательных аппаратов. Но это так же действует и в сторону противника. Так что можно сказать, что силы уравнены, - поясняет военный эксперт.

При этом важно понимать, считает Марочко, что сам Артемовск – это промышленный район, что влияет на продвижение российских военных вглубь города. Сеть промышленных предприятий, лабиринты заводов, подвалы - все это будет использоваться украинскими боевиками точно так же, как и в Мариуполе и в Северодонецке, Лисичанске и в Рубежном.

В самом населенном пункте есть завод цветных металлов, где есть подземные ходы и места, где можно спрятать технику или разместить личный состав, чем и пользуется ВСУ.

- Поэтому пока у них будет возможность, они будут пользоваться такими естественными укрытиями, - считает эксперт.

В эфире радио "Комсомольская правда" он также прокомментировал недавние заявления украинского руководства о том, что якобы "ВСУ не будут удерживать Артемовск любой ценой". Марочко отметил, что несмотря на эти слова Зеленского, российские силы ежедневно фиксирует прибытие туда свежих сил.

- Ежедневно мы фиксируем прибытие в Артемовск свежих сил, несмотря на заявления (президента Украины Владимира) Зеленского о том, что якобы неважен этот населенный пункт. На самом деле они его распиарили до такой степени, что теперь это символ у украинских войск и, если мы его возьмем, это, конечно, существенно ударит по моральному духу украинских военнослужащих, которые и так не на очень высоком уровне, - подытожил эксперт.