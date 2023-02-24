Фигурист Роман Костомаров Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Состояние Романа Костомарова по-прежнему вызывает опасения врачей. Фигурист находится в искусственной коме на ИВЛ после двух инсультов, у него поврежден головной мозг, наблюдаются отеки. Кроме того, плачевное состояние спортсмена усугубилось из-за больничной синегнойной палочки. Мы собрали последние новости о состоянии здоровья Романа Костомарова на сегодня, 24 февраля 2023 года.

Что происходит с Романом Костомаровым

Роман Костомаров продолжает бороться за жизнь. Пока врачам не удается справиться с сепсисом. Фигурист относится к той группе пациентов, у которых помимо тяжелого течения основной патологии выявлены множественные сопутствующие осложнения.

Ко всему прочему добавилась и внутрибольничная инфекция. Стафилококки, стрептококки и их более редкие и опасные "собратья" разрушают организм. К слову, как уверяют специалисты, - помещение пациента на ИВЛ - это еще и грибок, передает сайт mk.ru.

Что касается сепсиса, из-за которого у Романа развилась гангрена и он перенес операции по ампутации, то он спровоцировал еще и тромбозы. Развитие различных тромботических окклюзий в разных артериях и образование данных тромбов и привело к повторному инсульту, передают "Известия".

"Инсульт здесь - не как заболевание сердечно-сосудистой системы, а как осложнение системных нарушений свертывания крови. Если с сепсисом удастся справиться, то можно рассчитывать на благополучное, может быть, и неполное восстановление", - подчеркнул врач-ангионевролог Евгений Широков.

В свою очередь, врач-иммунолог Ирина Ярцева уверена, что врачи в случае с Костомаровым делают невероятное. "В таких случаях очень мало шансов на выживание. Никаких прогнозов никто давать не может, слишком агрессивное течение болезни," - цитирует ее News.ru.