«Торговля с Европой не остановится»: как десятый пакет европейских санкций скажется на экономике России

Десятый пакет санкций не остановит торговлю между Россией и Евросоюзом Фото: REUTERS

В ночь на субботу Евросоюзу все-таки удалось согласовать 10-й, юбилейный, пакет европейских санкций. Сначала пакет блокировали Венгрия и Болгария, а, когда им пошли на уступки, «забастовала» Польша, посчитавшая согласованные в итоге меры слишком слабыми. Что же оказалось в юбилейном пакете после всех уговоров и согласований? Оставим политические моменты, разберем то, что может оказать какое-то влияние на нашу экономику.

Пока о содержании новых европейских санкций известно лишь из заявления Совета ЕС, опубликованного 25 февраля. В нем нет списка конкретных организаций и физических лиц, против которых вводятся запреты и ограничения, — он будет опубликован позже. В остальном чисто экономические новшества такие.

1) Вводится запрет на поставки в Россию еще ряда технологий и товаров.

Это, в частности:

-специализированные транспортные средства, детали машин, запасные части для грузовиков и реактивных двигателей,

-товары для строительного сектора, которые могут быть использованы и в военных целях - такие как антенны или краны,

-новые электронные компоненты, которые могут использоваться в российских системах вооружения - беспилотниках, ракетах, вертолетах, а также специальные редкоземельные материалы, электронные интегральные схемы и тепловые камеры.

2)Ограничивается импорт из России асфальта и синтетического каучука.

Объяснение такое: эти товары «приносят значительные доходы России».

3) Запрещен транзит через Россию товаров и технологий двойного назначения, которые едут откуда-то в ЕС.

Тут все понятно: чтобы транзит не использовался как прикрытие для обхода санкций.

4) Введен запрет на предоставление мощностей для хранения газа гражданам России, за исключением части объектов СПГ (сжиженный природный газ).

Как уточняется, это решение не даст Москве использовать поставки газа "в качестве оружия для манипулирования рынком". (Переводим: речь о российских или связанных с Россией компаниях-трейдерах, которые не сразу продают газ европейским поставщикам, а где-то его хранят. И, как предполагают европейские чиновники, таким образом могут взвинчивать цены. Причем европейским трейдерам делать то же самое можно — они ведь просто так спекулируют, а российские, по мысли чиновников из Еврокомиссии, выполняют «заказ Москвы»).

5) Расширен список организаций, которые «непосредственно поддерживают военно-промышленный комплекс России», там 96 новых участников, против которых введены более жесткие экспортные ограничения.

В списке в том числе три российских банка. Они пока не названы. Но ранее предполагалось, что это будут Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф. Первые два уже под санкциями США. И как уже неоднократно говорили эксперты, для обычных клиентов этих банков, которые находятся в России и переводят деньги по России, по-прежнему ничего не изменится.

Также в санкционный список попали семь иранских предприятий. Их обвинили в поставках в Россию товаров двойного назначения (дронов).

- Первоначально в санкционном списке был Росатом. Его из европейского списка пока убрали — пришлось пойти на уступки Венгрии, которая строит свою атомную станцию. Но если б он там остался, это был бы самый важный пункт десятого пакета. Из остального, на мой взгляд, никак не набирается ущерб российской экономике на 11 млрд евро, анонсированный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, - прокомментировал KP.RU новые санкции экономист Денис Ракша. - Скажем так, торговлю между Россией и Евросоюзом этот пакет не остановит. Санкции уже пошли точечные, каждый следующий пакет содержит все больше мер, которые уточняют предыдущие санкции и предотвращают способы их игнорирования. Эти точечные меры направлены, во-первых, против товаров, у которых может быть двойное назначение. Логика примерно такая: вводим санкции на технику для строительства дорог, потому что дороги в том числе нужны военным. Во-вторых, это санкции против обхода санкций и тех, кто помогает их обходить. Тут и у европейских, и у американских чиновников хватит работы еще на много-много пакетов. Потому с каждым новым пакетом появляются и новые желающие — включая целые страны — подзаработать на помощи в их обходе. Это может длиться до бесконечности — с учетом того, что все эти санкционные дела, как уже очевидно, рассчитаны на очень долгую перспективу, независимо от ситуации на Украине. Отдельно остановлюсь на санкциях против банков. Да, еще немного сузится круг тех из них, через которые могут нормально идти платежи в определенных валютах в определенные страны. Но полной блокады банковской как не было, так и нет — просто платежи, куда надо, проходят сложнее и дольше.