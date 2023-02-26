В детском «Голосе» опять скандал с голосованием: Пока Баста и Егор Крид отмалчиваются, объясняться пришлось певице МакSим

Фото: Первый канал

Давно такого не было — и вот опять. Казалось бы, безобидный и спокойный вокальный телепроект «Голос.Дети», тихо завершившийся несколько дней назад, опять взорвал танцпол.

Определенную часть публики не устроила будничная победа саратовчанки Ани Доровской, что убрала преследователей почти двукратным перевесом голосов. И опять в воздухе повис старый добрый лозунг: «Все куплено!».

Пока еще не совсем понятно, кто и кого купил (и главное — зачем, выступали же в суперфинале вовсе не дети олигархов, как было с Микеллой Абрамовой), но некоторые зрители возмущенно завалили соцсети Первого канала гневными откликами: «Милана (Пономаренко) — победитель!», «Выиграла только за счет песни со слепых прослушиваний, остальные песни и номера ни о чем. Никакого развития. Даже пересматривать не хочется», «Очень странный сезон. Всех моих фаворитов слили либо в поединках, либо в доп. этапе (непонятно, как Павел Зилев прошёл в финал (???!!!), ведь были такие таланты в команде Максим», «Сомневаюсь в объективности голосования!!! У финалистки Крида было явно видно, что задерживали голоса».

В интернете даже запустили хэштег #«ПокажитеНастоящиеРезультаты» (как будто те, которые показывают по Первому каналу в прямом эфире — ненастоящие).

Конечно, шквал возмущения и близко не был приближен к тому, что случилось после липовой победы дочери Алсу, но все же резонанс в соцсетях достиг такого уровня, что отдуваться пришлось наставникам.

Фото: Первый канал

Резидент ОАЭ Егор Крид, в команде которого пела маленькая Милана Пономоренко, якобы достойная победы по мнению некоторых зрителей, по привычке отмолчался. Как и Баста, который только лишь дежурно поздравил подопечную с победой сразу после эфира.

— Хочу пожелать каждому из своей команды главного – пусть ваш путь приведет вас к победе! — написал в соцсетях брутальный рэпер. — Тренируйте не только свои вокальные данные, но и слушайте свой внутренний голос, он не подведет! Наша финалистка и победительница – Аня Доровская! Поздравляем и радуемся за тебя! Благодарю наставников – Максим и Егора Крида, был рад оказаться в вашей компании, команду Первого и всех, кто трудился над проектом в кадре и за кадром – спасибо вам за огромную и талантливую работу! Коуч команды Басты – Виктория Кузьмина, спасибо за терпение и вдохновение!

Зато замолвила слово за победительницу, которую поливают помоями, единственная девушка среди наставников — певица МакSим.

Фото: Первый канал

— До финала дошли морально сильные, невероятно талантливые участники, — написала вокалистка в защиту подопечной. — Я от всей души поздравляю победительницу сезона — Аню из команды Басты с заслуженной победой. Своим коллегам хочу сказать отдельное спасибо, несмотря на то, что в данном шоу мы выступали соперниками, они делились со мной советами, исходя из опыта работы по прошлым сезонам, часто поддерживали и вели себя как настоящие мужчины.

Тринадцатилетнюю Аню поддержали и многие адекватные зрители, для которых теория заговора, власти рептилоидов и покупки голосов в шоу «Голос» не более, чем повод для анекдотов или мемов.

— Пожалуйста, перестаньте оскорблять ребёнка и говорить, что она серая, никакая и петь ей только на кухне, а лучше и вовсе не петь! — написала одна из подписчиц паблика «Голос.Дети» в ВК. — Девочка справилась со своей задачей. Из всех она спела ЧИЩЕ всех. Этого вполне достаточно для победы. Да, я тоже болела за Милану и отравляла за нее смс. Но прекрасно понимала, что выиграет именно Аня, потому что Аня спела лучше. У Миланы были грязные ноты, увы. Почему - то, этот фактор в расчет никто не берет. Да, у Миланы самые крутые номера и самый богатый голос из финалистов. Но богатый голос - это не тоже самое, что спеть чисто. И одного богатого голоса не достаточно для победы. Надо ещё и спеть чисто. У Ани это получилось. А кто не может так принять этот факт, это проблемы не в Ане, а в Вас.