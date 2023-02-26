Роман Костомаров вступил в свою главную битву, цена которой - жизнь

Фигурист Роман Костомаров Фото: Даниил ОПАРИН

Роман Костомаров в настоящее время находится в коме. Согласно последним данным, врачам удалось справиться с гангреной, фигуристу сделали несколько процедур по очистке крови, чтобы остановить сепсис. После этого было принято важное решение.

Романа Костомарова начали постепенно выводить из состояния медикаментозного сна, в которое он был помещен после двух инсультов. "Его погрузили в медикаментозный сон на 72 часа. Сейчас идет долгий этап «просыпания». Он проходит от двух дней до недели", - цитирует источника Sport24.

В окружении звезды говорят, что сейчас для фигуриста наступает час Х. "Пока полностью не проснется, выводов сделать невозможно. Врачи ждут и наблюдают за его состоянием", - отмечают осведомители.

Стоит отметить, что очищение крови - очень важная процедура. "Хорошо работает только одна процедура - гемодиализ. Во время этой процедуры из организма выводятся токсичные элементы продуктов обмена веществ и нормализуются водные и электролитные балансы. Гемодиализ не предотвращает появление новых осложнений, он борется с уже имеющимися", сообщил врач Лев Авербах.

В свою очередь, близкий друг Романа заявил, что у фигуриста "очередной бой, наверное, самый важный в жизни". "Многие ставят свечки и молятся, другие просто держат кулаки. Искреннее участие не должно быть публичным, показушным. Сил и терпения Роме, Оксане Домниной, всей большой семье Ромы, держитесь", - цитирует ТАСС двукратного чемпиона мира в танцах на льду Максима Ставиского.