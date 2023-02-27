Илон Маск уличил Запад в настоящем расизме: Вы ненавидите белых

Илон Маск осудил американские СМИ за "расистские настроения" Фото: REUTERS

Американский художник-карикатурист Скотт Адамс известен как автор многих комиксов. Но в последнее время СМИ стали отказываться от его работ, обвинив Адамса в нетолерантности. В результате, подписчики многих газет лишились возможности узнавать развитие сюжета одного из самых популярных в Америке комиксов «Дилберт».

Дело в том, что Адамс назвал темнокожих американцев «группой ненависти», узнав об итогах социологического опроса, проведенного в США.

Опрашивали только темнокожих, которых просили согласиться или не согласиться с утверждением «быть белым – это нормально».

26% респондентов с утверждением не согласились, еще 21% заявил, что «не уверены, что это правильное утверждение». В рамках аналогичного опроса, проведенного среди американцев всех рас, с тем же тезисом не согласилось всего лишь 12% опрошенных.

- Если половина всех чернокожих не в ладах с белыми, то это группа ненависти. Я не хочу иметь с ними ничего общего. И, исходя из того, как идут дела в настоящее время, то лучший совет, который я дал бы белым – это убираться к черту, подальше от темнокожих, потому что это не исправить, – сказал он.

Владелец корпораций Tesla, Twitter и SpaceX, миллиардер Илон Маск лайкнул в соцсетях жалобу Адамса на отказ медиакорпораций продолжить сотрудничество с ним. И написал, что американские СМИ «расистски настроены против белых и азиатов».

В результате, очередной вал критики обрушился уже на самого Маска. Нового владельца Twitter и ранее упрекали в том, что он чересчур широко трактует понятие «свобода слова», поскольку дал приказ разблокировать в принадлежащей ему соцсети тысячи аккаунтов, владельцы которых исповедуют крайне правые взгляды.

Маск вынужден был признать, что «комментарии Адамса не были хорошими», но отметил, что «в них есть элемент правды», поскольку американские медиа всеми силами продвигают «ложную повестку», непропорционально освещая различные инциденты, связанные, например, с полицейским насилием. Маск считает, что о темнокожих жертвах пишут и показывают гораздо больше, чем о белых.

Все это не успокоило многочисленные организации, защищающие права черных. Они призвали рекламодателей отказаться от сотрудничества с Twitter.