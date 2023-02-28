Солдаты ВСУ вытаскивают из грязи броневик в районе Артемовска. Фото: REUTERS

Снова в Херсоне стало худо украинским «воинам света»

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нанесла противнику такие потери: полторы роты убитыми и ранеными, три бронемашины, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-20. Подразделения «Западной» группировки войск на Купянском направлении нивелировали до 70 украинских бойцов, три бронемашины и два автомобиля. Подразделения «Южной» группировки войск на Донецком направлении за сутки уничтожили более 250 солдат и офицеров противника, два танка, четыре бронемашины и гаубицу Д-20. В Артемовске разбит склад боеприпасов 72-й мехбригады ВСУ, в Новомарково сожжена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила до роты украинских военнослужащих, один танк, три бронемашины, три пикапа и гаубицу Д-20. На Херсонском направлении за сутки отправлены к праотцам до 60 бойцов противника, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30. А они все Крымом бредят...

В Севастополе задержаны украинские агенты

Двух жителей Севастополя задержали по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами самостийной. По данным ФСБ, подозреваемые 43 и 28 лет установили связь со спецслужбами незалежной «для передачи данных за денежное вознаграждение». Наймиты СБУ обещали передавать Киеву сведения о том, где расположены военные части. По сведениям ФСБ, один мужчина собирал для СБУ данные о местонахождении российских военных объектов и пересылал их по электронной почте. Другой подтвердил свои намерения о сотрудничестве с украинской разведкой в телефонном разговоре, но передать данные не успел. Возбуждены уголовные дела по статьям «госизмена» и «установление сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством». А могли бы просто бычков ловить в бухте.

Ждут ли в Китае в гости Зеленского

Мао Нин, официальный представитель МИД Китая, комментируя заявление шестого президента незалежной о планах встретиться с председателем Си Цзинпинем заявила, что Китай поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта на территории самостийной. Мао Нин подчеркнула, что позиция Китая по украинскому кризису является ясной и последовательной — направленность на содействие мирным переговорам и политическому урегулированию кризиса. А кто-то хотел, чтобы Пекин нахмурил брови в сторону Москвы и разулыбался Киеву?

Поляки пытаются использовать украинский козырь в своих интересах

Мариуш Блащак, министр обороны Польши, заявил, что его страна отправляла вооружения Киеву задолго до начала СВО. Глава польского оборонного ведомства сообщил: «Мы предоставили ВСУ танки Т-72, артснаряды и боеприпасы, ПЗРК, беспилотники». По его данным, Варшава передаст киевскому режиму танки Leopard 2. Он призывал союзников по северо-атлантическому альянсу более активно участвовать в помощи самостийной. И ускорить поставки вооружений. Блащак сказал следующее: «Мы не будем отклоняться от этого пути, потому что свободная Украина означает свободную Польшу». Знал ли об этом Богдан Хмельницкий, сына которого поляки засекли насмерть?

В Европе увидели, что их деньги утекают в песок

Financial Times полагает, что ЕС тратит на вооружение Киева те деньги, которые мог бы потратить на французских фермеров и автомагистрали в Восточной Европе. По данным издания, изначально в ЕС никто не хотел использовать Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) для финансирования украинской армии. Изначально против использования EPF в рамках предоставления помощи Украине выступала Венгрия Но в итоге Будапешт уступил и согласился платить взносы в фонд при условии, что оружие, поставляемое Киеву, не будет проходить транзитом через венгерскую территорию. Ну а сейчас сами европейские фермеры , дорожники и другие реальные производители Старого Света протестуют против того, чтобы деньги, которые они должны были получать от ЕС, идут в черную дыру Киева. Поздно пить боржоми, когда печень отвалилась.

Шольц негромко возмутился наглостью Зеленского

Олаф Шольц заявил, что ФРГ не обязана выслушивать чьи-либо обвинения. Так немецкий канцлер прокомментировал очередные претензии со стороны самостийной. Тележурналист Мэйбрит Иллнер напомнила главе Германии заявление Зеленского о том, что ему приходится давить на канцлера для получения помощи от Берлина. Шольц назвал это «смешным». И заявил следующее: «Немецкая сторона не обязана выслушивать чьи-либо обвинения и она делает больше, чем многие другие страны». Ранее Зеленский в интервью Spiegel заявил, что разведслужбам Украины известно о военно-техническом состоянии Вооруженных сил Германии. Такие крутые! И опять хвост виляет собакой.

В ВСУ активно используют психотропные вещества

По данным бизнесмена Евгения Пригожина, до половины убитых военнослужащих ВСУ имели при себе психотропные вещества. Вот какую цитату приводит его пресс-служба: «Почти 50 процентов убитых бойцов ВСУ имеют на себе различные таблетки, соли, амфетамин и так далее. Психотропные вещества позволяют бойцам ВСУ снизить болевые пороги, повысить активность, а также снизить степень страха, широко распространены в украинской армии». А пленные украинские военнослужащие рассказывают об опытах, которые «зарубежные кураторы» ставят над ними, пытаясь создать «терминаторов» с помощью запрещенных препаратов. Самое универсальное средство для этих «универсальных солдат» - самогон с салом.

Беженцам продлят «временную защиту» в Европе

El Pais сообщает, что Еврокомиссия предложит государствам - членам ЕС продлить до весны 2025-го временную защиту для беженцев из незалежной, которые из-за конфликта на родине останутся в Старом Свете на больший срок, чем ожидалось. ЕК предлагает продлить особый статус для почти 4 млн украинцев, прибывших в страны Евросоюза. Предложение официально обнародуют в июле. Предполагается продление с двух до трех лет правового статуса украинских беженцев, который называется временной защитой. Он предоставляет возможность легального проживания и работы в течение года на территории ЕС. Да вы их поганой метлой не выгоните уже из вашего Евросоюза никогда.