Солдаты ВСУ вытаскивают из грязи броневик в районе Артемовска.
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Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нанесла противнику такие потери: полторы роты убитыми и ранеными, три бронемашины, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-20. Подразделения «Западной» группировки войск на Купянском направлении нивелировали до 70 украинских бойцов, три бронемашины и два автомобиля. Подразделения «Южной» группировки войск на Донецком направлении за сутки уничтожили более 250 солдат и офицеров противника, два танка, четыре бронемашины и гаубицу Д-20. В Артемовске разбит склад боеприпасов 72-й мехбригады ВСУ, в Новомарково сожжена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила до роты украинских военнослужащих, один танк, три бронемашины, три пикапа и гаубицу Д-20. На Херсонском направлении за сутки отправлены к праотцам до 60 бойцов противника, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30. А они все Крымом бредят...
Двух жителей Севастополя задержали по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами самостийной. По данным ФСБ, подозреваемые 43 и 28 лет установили связь со спецслужбами незалежной «для передачи данных за денежное вознаграждение». Наймиты СБУ обещали передавать Киеву сведения о том, где расположены военные части. По сведениям ФСБ, один мужчина собирал для СБУ данные о местонахождении российских военных объектов и пересылал их по электронной почте. Другой подтвердил свои намерения о сотрудничестве с украинской разведкой в телефонном разговоре, но передать данные не успел. Возбуждены уголовные дела по статьям «госизмена» и «установление сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством». А могли бы просто бычков ловить в бухте.
Мао Нин, официальный представитель МИД Китая, комментируя заявление шестого президента незалежной о планах встретиться с председателем Си Цзинпинем заявила, что Китай поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта на территории самостийной. Мао Нин подчеркнула, что позиция Китая по украинскому кризису является ясной и последовательной — направленность на содействие мирным переговорам и политическому урегулированию кризиса. А кто-то хотел, чтобы Пекин нахмурил брови в сторону Москвы и разулыбался Киеву?
Мариуш Блащак, министр обороны Польши, заявил, что его страна отправляла вооружения Киеву задолго до начала СВО. Глава польского оборонного ведомства сообщил: «Мы предоставили ВСУ танки Т-72, артснаряды и боеприпасы, ПЗРК, беспилотники». По его данным, Варшава передаст киевскому режиму танки Leopard 2. Он призывал союзников по северо-атлантическому альянсу более активно участвовать в помощи самостийной. И ускорить поставки вооружений. Блащак сказал следующее: «Мы не будем отклоняться от этого пути, потому что свободная Украина означает свободную Польшу». Знал ли об этом Богдан Хмельницкий, сына которого поляки засекли насмерть?
Financial Times полагает, что ЕС тратит на вооружение Киева те деньги, которые мог бы потратить на французских фермеров и автомагистрали в Восточной Европе. По данным издания, изначально в ЕС никто не хотел использовать Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) для финансирования украинской армии. Изначально против использования EPF в рамках предоставления помощи Украине выступала Венгрия Но в итоге Будапешт уступил и согласился платить взносы в фонд при условии, что оружие, поставляемое Киеву, не будет проходить транзитом через венгерскую территорию. Ну а сейчас сами европейские фермеры , дорожники и другие реальные производители Старого Света протестуют против того, чтобы деньги, которые они должны были получать от ЕС, идут в черную дыру Киева. Поздно пить боржоми, когда печень отвалилась.
Олаф Шольц заявил, что ФРГ не обязана выслушивать чьи-либо обвинения. Так немецкий канцлер прокомментировал очередные претензии со стороны самостийной. Тележурналист Мэйбрит Иллнер напомнила главе Германии заявление Зеленского о том, что ему приходится давить на канцлера для получения помощи от Берлина. Шольц назвал это «смешным». И заявил следующее: «Немецкая сторона не обязана выслушивать чьи-либо обвинения и она делает больше, чем многие другие страны». Ранее Зеленский в интервью Spiegel заявил, что разведслужбам Украины известно о военно-техническом состоянии Вооруженных сил Германии. Такие крутые! И опять хвост виляет собакой.
По данным бизнесмена Евгения Пригожина, до половины убитых военнослужащих ВСУ имели при себе психотропные вещества. Вот какую цитату приводит его пресс-служба: «Почти 50 процентов убитых бойцов ВСУ имеют на себе различные таблетки, соли, амфетамин и так далее. Психотропные вещества позволяют бойцам ВСУ снизить болевые пороги, повысить активность, а также снизить степень страха, широко распространены в украинской армии». А пленные украинские военнослужащие рассказывают об опытах, которые «зарубежные кураторы» ставят над ними, пытаясь создать «терминаторов» с помощью запрещенных препаратов. Самое универсальное средство для этих «универсальных солдат» - самогон с салом.
El Pais сообщает, что Еврокомиссия предложит государствам - членам ЕС продлить до весны 2025-го временную защиту для беженцев из незалежной, которые из-за конфликта на родине останутся в Старом Свете на больший срок, чем ожидалось. ЕК предлагает продлить особый статус для почти 4 млн украинцев, прибывших в страны Евросоюза. Предложение официально обнародуют в июле. Предполагается продление с двух до трех лет правового статуса украинских беженцев, который называется временной защитой. Он предоставляет возможность легального проживания и работы в течение года на территории ЕС. Да вы их поганой метлой не выгоните уже из вашего Евросоюза никогда.