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НовостиПолитика26 февраля 2023 21:51

Focus: Шольц призвал Зеленского перестать «ныть» о нехватке западной военной помощи

Шольц назвал «смешными» жалобы украинского президента
Мария ПАВЛОВА
Канцлер ФРГ прокомментировал жалобы Зеленского на недостаточную военную помощь Запада.

Канцлер ФРГ прокомментировал жалобы Зеленского на недостаточную военную помощь Запада.

Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал жалобы президента Украины Владимира Зеленского на нехватку западной военной помощи «смешными» и посоветовал украинскому лидеру «перестать ныть». Об этом Шольц сказал в интервью изданию Focus, которое опубликовано в воскресенье 26 февраля. При этом канцлер ФРГ высказался о недопустимости упреков со стороны Киева в адрес Берлина.

«Германия не должна выслушивать упреков от кого бы то ни было. Мы делаем больше, чем многие другие страны», — сказал Олаф Шольц.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у канцлера Германии Олафа Шольца не хватает политической воли разрешить передачу танков Leopard Киеву.

Ранее посол Украины в Германии придумал новое оскорбление для канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвав того «обиженной ливерной колбасой».

Почему канцлер Шольц внезапно склонился к переговорам с Россией и поехал в Китай, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем Украина выставила Израилю ультиматум о кредите на 500 млн долларов и «осуждении» России.