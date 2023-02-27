Focus: Шольц призвал Зеленского перестать «ныть» о нехватке западной военной помощи

Канцлер ФРГ прокомментировал жалобы Зеленского на недостаточную военную помощь Запада. Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал жалобы президента Украины Владимира Зеленского на нехватку западной военной помощи «смешными» и посоветовал украинскому лидеру «перестать ныть». Об этом Шольц сказал в интервью изданию Focus, которое опубликовано в воскресенье 26 февраля. При этом канцлер ФРГ высказался о недопустимости упреков со стороны Киева в адрес Берлина.

«Германия не должна выслушивать упреков от кого бы то ни было. Мы делаем больше, чем многие другие страны», — сказал Олаф Шольц.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у канцлера Германии Олафа Шольца не хватает политической воли разрешить передачу танков Leopard Киеву.

Ранее посол Украины в Германии придумал новое оскорбление для канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвав того «обиженной ливерной колбасой».

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Тем временем Украина выставила Израилю ультиматум о кредите на 500 млн долларов и «осуждении» России.