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НовостиПолитика27 февраля 2023 9:04

Китай заявил, что поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта на Украине

Пекин намерен содействовать мирному урегулированию кризиса
Роман КИЛЬМЯШКИН
Китай открыт для контактов со всеми сторонами украинского конфликта

Китай открыт для контактов со всеми сторонами украинского конфликта

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта на Украине, чтобы содействовать мирному урегулированию кризиса. Об этом заявила журналистам официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) КНР Мао Нин в понедельник, 27 февраля 2023 года.

"Позиция Китая по украинскому кризису последовательная и ясная, - подчеркнула Мао Нин. - В ее основе лежит содействие мирным переговорам и содействие политическому урегулированию кризиса".

Как ранее писал сайт KP.RU, Россия стремится к прекращению огня на Украине и завершению конфликта, но для этого необходимо "уважение территориальной целостности РФ и ее законных интересов в области безопасности". Об этом заявил российский посол в Пекине Игорь Моргулов.

Напомним, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Китай готов предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, КНР намерена работать с международным сообществом по вопросу политического урегулирования ситуации на основе мирного плана, предложенного Пекином.

В представленном плане не содержится "осуждения России" или призыва к санкциям. Он основан на посыле к миру в весьма обтекаемых выражениях. В частности, Пекин призывает отказаться от практики "двойных стандартов" при трактовке международного права, не применять мышление времен "холодной войны", начать мирные переговоры и урегулировать гуманитарный кризис. Подробнее о предложениях Китая читайте в материале KP.RU.