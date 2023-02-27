Китай заявил, что поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта на Украине

Китай открыт для контактов со всеми сторонами украинского конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта на Украине, чтобы содействовать мирному урегулированию кризиса. Об этом заявила журналистам официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) КНР Мао Нин в понедельник, 27 февраля 2023 года.

"Позиция Китая по украинскому кризису последовательная и ясная, - подчеркнула Мао Нин. - В ее основе лежит содействие мирным переговорам и содействие политическому урегулированию кризиса".

Как ранее писал сайт KP.RU, Россия стремится к прекращению огня на Украине и завершению конфликта, но для этого необходимо "уважение территориальной целостности РФ и ее законных интересов в области безопасности". Об этом заявил российский посол в Пекине Игорь Моргулов.

Напомним, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Китай готов предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, КНР намерена работать с международным сообществом по вопросу политического урегулирования ситуации на основе мирного плана, предложенного Пекином.

В представленном плане не содержится "осуждения России" или призыва к санкциям. Он основан на посыле к миру в весьма обтекаемых выражениях. В частности, Пекин призывает отказаться от практики "двойных стандартов" при трактовке международного права, не применять мышление времен "холодной войны", начать мирные переговоры и урегулировать гуманитарный кризис. Подробнее о предложениях Китая читайте в материале KP.RU.