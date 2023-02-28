Вопрос дня: Куда бы вам хотелось слетать во времени и с кем там пообщаться?

В комедии «Иван Васильевич меняет профессию» героев перепахала эпоха Ивана Грозного. Фото: Кадр из фильма

Сергей Цеков, сенатор от Крыма:

- Может, хотел бы оказаться в конце XVIII века. Во времени свершений императрицы Екатерины Великой, князя Потемкина-Таврического, генералиссимуса Суворова. В золотом веке российской истории. Спросил бы у Потемкина про реальные, а не мифические его деревни, про обустройство Таврической губернии, про освоение Новороссии...

Елена Драпеко, депутат Госдумы:

- Мне особо интересны первые настоящие правители на Руси. И те, кто призвал на правление этими землями Рюрика. Это же очень непростая история, когда язычники сходились с христианами и когда формировался былинный код россиян, их неподражаемый характер. В IX - X веках очень интересно было бы окунуться в рубежную, дохристианскую мифологию, когда былинные богатыри сидели на пирах и на советах у Владимира Красно Солнышко. Когда призывали Илью Муромца за землю русскую идти воевать.

Сергей Лукьяненко, писатель-фантаст:

- Для меня было бы актуально переместиться в древнюю Иудею, на две тысячи лет назад. И был бы по-настоящему интересен как полнейшему атеисту разговор с Иисусом из Назарета. А еще возврат к самому себе в возрасте 15 лет. Когда можно дать пару советов, чтобы избежать будущих ошибок и принести большую пользу людям.

Клим Жуков, исторический реконструктор:

- Странный вопрос. Я историк-медиевист. И если бы переместился в XIII век и увидел Александра Невского, эпоху которого я изучал, я просто не смог бы с ним нормально общаться.

Василий Дандыкин, капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт :

- Я служил на крейсере «Адмирал Ушаков», так вот у него, у Федора Ушакова, на море не было ни одного поражения. Переместившись в конец XVIII - начало XIX века, поговорил бы с Федором Федоровичем о том, что творится в Средиземном море, что французы затевают на Корфу, о чем наш флотоводец общался с адмиралом Нельсоном.

Максим Калашников, политик, футуролог:

- Хотел бы оказаться в июле 1914-го, накануне Первой мировой, и подробно поговорить с Николаем II. И в январе 1558-го, перед Ливонской войной, - с Иваном Грозным. Интересно, что думали высшие правители на переломах эпох.

Максим Алексеев, читатель «КП»:

- А я бы махнул в 70-е ХХ века. Зима, дома тепло, мама блины печет, папа телик смотрит. Я уже сделал уроки. Так хорошо, что вам и не снилось.

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