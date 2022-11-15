Наталья Водянова заставила маму отказаться от младшей дочери

Наталья Водянова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наталья Водянова сделала шокируещее признание. Мама супермодели отказалась от младшей дочери Маши, отдав ее на удочерение богатым американцам. Спустя 20 лет звезда подиума сумела встретиться с сестрой.

Наталья Водянова воссоединилась с сестрой, которую в 2000 году удочерила супружеская пара из США. Девушка сама вышла на связь со знаменитостью, говорится в статье "Потерянное и найденное", или "Бюро находок" американского Vogue. Родственницу топ-модели зовут Дженнифер Бернс.

Родство удалось подтвердить благодаря ДНК-тесту, который Дженнифер сделала два года назад, а затем подписалась на сервис по отслеживанию родственников. Он и нашел ее старшую сестру, оказавшейся всемирно известной супермоделью.

Сама Водянова призналась, что ее сестра стала четвертым ребенком в семье. Маму Натальи бросили все мужья и она в одиночку воспитывала дочерей. У одной из них был аутизм и ДЦП. Чтобы младшая девочка не росла в нищете, ее отдали чужим людям.

"У моей мамы было несколько несчастливых отношений, включая моего отца… Мы жили в 20-метровой комнате без ничего. Мама очень много и тяжело работала", - отметила Водянова.

Наталья рассказала, что ей на тот момент было18 лет. Именно она предложила маме отдать сестру на удочерение. Она не хотела, чтобы та росла в таких же тяжелых условиях, что и она с сестрами.

Знаменитость уточнила, что много лет пыталась найти младшую сестру, которую при рождении назвали Машей. Она даже нанимала частного детектива, но информация о приемных родителях была засекречена.