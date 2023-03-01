Солдат ВСУ на донбасском фронте. Фото: REUTERS

Гаубицы идут под нож

Южная группировка войск на Донецком направлении за сутки вывела из строя более трех украинских рот, две бронемашины, четыре автомобиля, гаубицу Д-20 и две гаубицы Д-30. Западная группировка войск на Купянском направлении уничтожила до взвода "воинов света" и два автомобиля. Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении за сутки «нивелировала» до 120 украинских военнослужащих, четыре бронемашины и САУ «Акация». Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до двух взводов перевела в состояние «двухсотых» и «трехсотых», разбила две БМП и три пикапа. В Червоном Запорожской области и в Токарево Херсонской области поражены склады боеприпасов. Меньше складов, больше вкладов.

Украинские генералы уже сливают Артемовск

Александр Сырский, командующий сухопутными войсками ВСУ, сквозь зубы признал, что в районе Артемовска (Бахмута) для украинских военных сложилась крайне напряженная ситуация. Так и проскрипел: «Положение в Бахмуте сложное. Враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды «Вагнера». Они пытаются прорвать оборону наших войск и окружить город». И попытался подсластить пилюлю заявлением, что ВСУ продолжают переброску резервов на это направление. Хоть бросай, хоть не бросай — все равно вам будет край.

Украинские беспилотники упали в 5 регионах России

В течении суток беспилотные летательные аппараты, направленные из самостийной, были сбиты или упали от безысходности в нескольких регионах России. В ночь на 28 февраля на Белгород обрушились обломки 3 или 4 беспилотников. По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, украинский БПЛА был сбит в Суражском районе — пострадавших нет. Два беспилотника нивелированы на подлете к нефтебазе в Туапсе, возник пожар в бойлерной, его вскоре потушили. Беспилотник упал на ферму в поселке Новый в Адыгее, повредив технику и постройки. БПЛА из незалежной рухнул также в сотне метров от газовой компрессорной станции «Воскресенск» в поселке Губастово Коломенского района Подмосковья — обошлось без пострадавших. Какая-то вялая перемога.

Хакеры раскрыли историю убийцы журналистки Дугиной

Группа RaHDit, известная как «Злые русские хакеры», опубликовала данные о том, что убийца журналистки Дарьи Дугиной, Наталья Вовк, служила в 12-й бригаде нацгвардии Украины. Хакеры предали гласности справку за подписью комбрига, полковника Александра Крячко (в/ч 3057). Из документа следует, что «солдат Вовк Наталья Павловна» обеспечивала нацбезопасность украинского государства, находясь в Мариуполе. Вовк тянула там лямку в 2020 -м и в 2021-м годах. Ранее она носила фамилию Шабан, и значилась стрелком 2-го отделения 2-го патрульного взвода 1-й патрульной роты стрелкового батальона по конвоированию, экстрадиции, охране подсудимых и охране общественного порядка. А журналистку Дарью Дугину Вовк-Шабан убила 20 августа в Подмосковье, взорвав ее автомобиль. Вот такое у них понимание национальной безопасности.

Сколько газа прокачали через Украину в конце зимы

В «Газпроме» сообщили, что компания подает газ для Европы транзитом через незалежную в объеме 42,3 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию «Суджа». Заявка на прокачку через станцию «Сохрановка» Киевом традиционно отклонена. «Газпром» 26 февраля увеличил объемы прокачки природного газа через территорию Украины в Европу до 39 млн кубометров. Накануне этот показатель находился на отметке 38,1 млн кубов. Зима кончилась, а голубого топлива Старому свету надо все больше и больше. Случайность?

Мобилизованных украинцев в Купянске распихивают по домам местных жителей

Около семи сотен мобилизованных бойцов ВСУ, прибывших в Купянск Харьковской области, командиры распихали по домам местных жителей. По данным подполковник НМ ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинские мобилизованные ругаются с офицерами из-за отсутствия военной подготовки, нормального питания и достаточного вооружения. При том из Купянска в направлении Сватово и в обратном направлении постоянно мотаются микроавтобусов с иностранными наемниками. Эти ни на что не жалуются, пока снаряд не прилетит.

Компьютеры кадровиков националистов взломаны

В свободный доступ попали 6 тысяч файлов со взломанных компьютеров кадровой службы украинского нацполка «Азов»* (запрещенного в России). Можно ознакомиться со списками участников боевых действий за различные периоды, приказами боевых расчетов, личными делами военнослужащих, их «послужными списками и награждения» и данные о правонарушениях. От возмездия надо бежать куда подальше. И побыстрее.

*запрещенная на территории РФ организация