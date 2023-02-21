Врач рассказал, через что проходила Анастасия Заворотнюк в онкоцентре

Анастасия Заворотнюк вернулась домой после полугодового лечения в частной клинике в центре Москвы Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анастасия Заворотнюк почти четыре года борется с раком мозга. Последние полгода она провела в онкоцентре. На днях актрису забрал из больницы муж Петр Чернышев. Врач-онколог Дмитрий Шабанов рассказал, через что пришлось проходить артистке в течение этих месяцев.

Как сообщили источники KP.RU, Анастасия Заворотнюк вернулась домой после полугодового лечения в частной клинике в центре Москвы. У актрисы диагностировали глиобластому - это самая агрессивная форма рака.

Случаем Анастасии занимаются не только российские, но и израильские специалисты. В медцентре есть свой запатентованный метод лечения злокачественных опухолей мозга. В феврале 2023 года Заворотнюк завершила очередной курс терапии. Сейчас у нее началась длительная реабилитация.

По словам Дмитрия Шабанова, пациенты, с таким диагнозом, как у Анастасии, постоянно нуждаются в медикаментозных препаратах. "С глиобластомой шансы на выживание очень небольшие, к сожалению. Все зависит от лечения, препаратов, курса терапии, который применяется", - сообщил врач.

Он отметил, что опухоль мозга очень быстро разрушает организм - за год-два. "И то, что Заворотнюк жива уже четыре года, - заслуга врачей в первую очередь. В ее случае результат хороший, так как болезнь долгое время удается сдерживать. Скорее всего, это результат грамотно подобранной химии, гормональной терапии, возможно, проведенных операций", - цитирует Шабанова Woman.ru.

Онколог особо подчеркнул, что никаких чудо-таблеток не существует. "Медикаментозная терапия может идти годами. Лечение онкологии - это длительный процесс. Актрису спасает только регулярная поддерживающая терапия. Реабилитация играет не меньшую роль", - заключил врач.