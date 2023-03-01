Вопрос дня: А у вас какие планы на эту весну? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Юрий Кот, декан факультета медиакоммуникаций Московского госуниверситета культуры:

- Дописать диссертацию «Теософия русского мира» - такой план на весну. Еще прекратить болеть. Увидеть русскими Одессу и Харьков - это мечты, может, не на эту весну. Хочется сделать малинник для детей. И в пруд, который с сыном вырыли, рыбку запустить. Знаю, что весна начинается с дня котов. У меня был замечательный кот - мейн-кун. Его не стало. И вряд ли этой весной мы решимся завести нового...

Александр Шаганов, поэт-песенник:

- Весну надо ценить, как дорогое сердцу вино. Мы фиксируем начало весны, смотрим: уже последний день мая. Ощутите полное обновление за 90 дней. Моя самая весенняя песня - «Скворцы летят на родину, скворцы». И ближайший весенний план - отметить свой день рождения в начале марта с теплым ощущением беззаботности детства.

Валентина Сафронова, глава Ассоциации российских флористов:

- Весна - это огромная работа. Вот первая моя ассоциация. В конце февраля ты живешь ожиданием сумасшедших мартовских дней. Вообще главные «цветочные дни» года - это 8 Марта и 31 декабря. Сейчас цены на 20% подскочили. Тюльпаны, надеюсь, выручат. Отчасти мимоза из Абхазии. На Краснодар большая надежда - процентов 5 - 7 потребностей они закроют. Ну, а к 9 Мая понадобятся гвоздики. Ждем их из Эквадора, Колумбии, Азербайджана и, конечно, из того же Краснодара - они прилично развились в последнее время.

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза:

- Ожидаю открытия сезона ретровелосипедного и кабриолетного движения. Начало теплого периода - время рассекать на веселых и интересных транспортных средствах. Но я не езжу, например, на велосипеде по дорогам общего пользования - велик в моем мироощущении создан для леса, для парка и для прочих радостей, и это отличный план на весну.

Владимир Винокур, народный артист России:

- Планы на весну - пахать! Только-только в Питере прошли гастроли - теперь едем в Белоруссию. 7 - 8 апреля у меня юбилейные концерты в Театре Армии. Как меня цитирует мой друг Лева Лещенко: «У нас не уходят со сцены - у нас уносят». Отыграем - и поедем дальше.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра:

- Ну какие планы: ждем наступления весны в 20-х числах марта. У нас, метеорологов, шесть сезонов - и они естественны для природы наших широт. И март для меня - месяц расчетов. Расчетов того, каким будет период вегетации и чем закончится лето в сентябре. По нашим мартовским прогнозам принимаются решения по половодьям. На сегодня по северу европейской части России мы прогнозируем вегетацию культур озимых 18 - 23 марта. А в первый день весны, 1 марта, температура ожидается совершенно среднестатистическая!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые законы в России с 1 марта 2023: как теперь кататься на электросамокатах, жечь костры на дачах и платить за мусор

Опубликован список вступающих в силу новых законов в России с 1 марта 2023 года (подробности)