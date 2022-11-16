Родная сестра прервала молчание о тяжелой болезни Андрея Губина

Андрей Губин. Фото Телеканал НТВ

Андрей Губин давно не появляется на публике. Фанаты очень переживают за своего любимца. На днях энтузиасты собрались вместе для того, чтобы выработать план спасения кумира. Публика переживает, что истинный диагноз певца отличается от того, который он озвучивает. Меж тем родная сестра исполнителя прервала молчание о тяжелой болезни знаменитого родственника.

В Москве прошла встреча фан-клуба Андрея Губина. Внезапный уход артиста с эстрады в 2010 году стал для публики трагедией. Вокалиста подкосила тяжелая болезнь. Сильнейшие боли стали для мужчины пыткой, сделали из него отшельника.

Певец до сих пор с трудом разговаривает и не может открыть глаза. По его словам, это последствия патологии - лицевой двусторонней прозопалгии лица. "У меня парез левой стороны лица. Мне дышать тяжело. Я действительно очень болею", - делился с поклонниками Губин.

Соседи звезды говорят, что Андрей за годы затворничества изменился. Он совсем не похож на прежнего себя.

В свою очередь, врачи предполагают, что истинный диагноз знаменитости отличается от того, который он озвучивает сам. "Вот это поехавшее лицо и серые полоски, которые видны только ему при абсолютно симметричном лице, - это называется сенестопатия. Это психический феномен", - приводит Пятый канал в программе "Светская хроника" заявление нарколога Василия Шурова.

Меж тем, коллеги по цеху утверждают, что психологические проблемы вызваны эмоциональными переживаниями Губина. "У него от какого-то либо стресса, либо чего-то еще подорвалась психика. Он этого не осознает, находится еще в каком-то таком параллельном мире, при этом он здесь и там", - уверена певица Татьяна Терешина.

Родная сестра артиста Анастасия Клементьева долгое время не комментировала состояние родственника. Но на днях прервала молчание. Девушка откровенно призналась, что болезнь вокалиста дает о себе знать. Он так и не смог поправиться.