Исхудавшая Ксения Собчак впервые показала себя после побега из России и напугала внешним видом

Ксения Собчак Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак последний месяц сама не своя. Телеведущая за последние недели успела сбежать из России, залегла на дно в Литве, а потом также внезапно вернулась в Москву. Все это время жена Константина Богомолова не появлялась на публике. Даже в своих соцсетях она крайне редко оставляла сообщения. Но недавно блондинка все-таки показала себя. Правда, ее внешний вид вызвал оторопь.

Стресс отразился на внешности Ксении Собчак. Сотрудники 41-летней блондинки подозреваются вымогательстве 11 млн рублей. Они находятся в СИЗО. В случае признания вины им грозят солидные тюремные сроки.

Фото: социальные сети

На фоне громкого скандала жена Константина Богомолова сильно сдала. Ксения похудела, остригла волосы и выглядит очень болезненно. Это превратило женщину в совершенно другого человека.

Как отметили пользователи соцсетей, лишившаяся былого лоска Собчак поразила их. "Ксюха прям сдала", "Так плохо еще никогда не выглядела", "Как она перенервничала, лицо раза в два уменьшилось", "Да, не прошел скандаль бесследно для Ксении", - делятся оторопевшие россияне.

Отметим, Собчак не на шутку испугали аресты сотрудников и обыск в собственном загородном особняке. Она бежала из страны, бросив в Москве маму Людмилу Нарусову, сына Платона и мужа. Она перешла литовско-белорусскую границу по израильскому паспорту. Так обыватели узнали о втором гражданстве знаменитости. А ведь ранее блондинка не уставала опровергать слухи о получении спасительного документа.