Дмитрий Песков высказался о включении Александра Коца и других в состав Совета по правам человека

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 17 ноября, на брифинге официального представителя Кремля для российских и иностранных журналистов прозвучал и такой вопрос:

… - Дмитрий Сергеевич, с чем связано, на ваш взгляд, изменение состава СПЧ? (Совета по правам человека при Президенте России. - А.Г.) Исключили Сванидзе, Винокурову, Каляпина. И - новые члены (введены), в том числе военкор («Комсомольской правды») Александр Коц, глава Союза писателей Николай Иванов, секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. Связано ли это с проведением спецоперации, что в новых обстоятельствах нужны другие лица, или это с чем-то другим связано?

- В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения, - заявил Песков. - И в новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество, являются наиболее правильным отражением гражданского общества. Помимо этого, есть и постоянно проходящий процесс ротации.

Напомним, 17 ноября президент подписал указ об изменении состава совета по правам человека. В него вошел военкор KP.RU Александр Коц, а также еще ряд юристов, омбудсменов и правозащитников.

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