Ксения Собчак покаялась за вымогательство

Ксения Собчак Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак прокомментировала свой визит к главе "Ростеха" Сергею Чемезову. Блондинка извинилась перед главой роскорпорации за вымогательство.

Ксения Собчак высказалась об уголовном деле, которое завели на ее сотрудников за вымогательство 11 млн рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. "Мои коллеги, молодые ребята (Кирилл Суханов, Ариан Романовский, Тамерлан Бигаев) стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве. Сейчас они в СИЗО, им предъявлены серьезные обвинения", - написала блондинка в своем Телеграм-канале.

Жена Константина Богомолова заверила, что политического контекста в этом ЧП нет. "Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем. Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение", - добавила она.

Собчак заявила, что сожалеет о случившемся. "Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения", - резюмировала телеведущая.

Стоит отметить, что вся эта ситуация больно ударила по звезде. Она очень похудела, выглядит изможденной из-за жуткого стресса.

За последний месяц знаменитость пережила обыск в собственном загородном особняке. Она бежала из России, бросив в Москве маму Людмилу Нарусову, сына Платона и мужа. Звезда перешла литовско-белорусскую границу по израильскому паспорту. Так обыватели узнали о втором гражданстве россиянки. А ведь ранее блондинка не уставала опровергать слухи о получении спасительного документа. Чуть больше недели назад Собчак вернулась в Москву. Через границу ее переводил муж-режиссер.