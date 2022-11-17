Гаагский суд признал невиновным россиянина Пулатова по делу о крушении делу MH17 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Гаагский суд 17 ноября признал невиновным россиянина Олега Пулатова по делу о крушении самолета MH17. Также он отклонил требование стороны обвинения поместить его в тюрьму.

При этом судья Хендрик Стинхейс признал виновными россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко в уничтожении самолета и убийстве 298 пассажиров.

Напомним, сегодня окружной суд Гааги огласил вердикт по делу о крушении «Боинга», выполнявшего рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого в Донбассе 17 июля 2014. Суд постановил, что лайнер был сбит ЗРК "Бук" со стороны Первомайского.

Также судья заявил, что невозможно установить, кто именно дал команду о запуске ракеты, сбившей Боинг МН17 над Донбассом в 2014 году.

Как писал сайт KP.RU, что Россия не была допущена до расследования инцидента. Но даже несмотря на это РФ с самого начала была готова сотрудничать. Более того, Москва сама предоставляла следствию необходимую информацию, а в самой России даже были проведены моделирование ситуации и технические эксперименты. Однако многочисленные доводы со стороны РФ показались следствию неубедительными.