Стали еще богаче: Как отразился на экономике рост доходов самых состоятельных бизнесменов России

С начала года состояние богатейших предпринимателей России увеличилось более чем на $10,4 млрд. Фото: Shutterstock

С начала года состояние богатейших предпринимателей России увеличилось более чем на $10,4 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на составленный агентством Bloomberg «Индекс миллиардеров».

Спрашивается, откуда этот иностранный Bloomberg знает, что творится в карманах наших бизнесменов — деньги же, как известно, любят тишину. Оказывается, состояние российских финансовых бонз рассчитывается на основании стоимости акций принадлежащих им компаний, уточняется в сообщении. Получается, что рост их благосостояния - прямое следствие успехов отечественной экономики?

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

- Порадуемся за наших предпринимателей, но я бы не стал делать такой однозначный вывод, - трезво прокомментировал ситуацию для KP.RU директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. - Да, наша экономика показала устойчивость, упав на 2 процента, а не на 12 или на 15, как предрекали некоторые исследователи. Но ведь упала же, не поднялась. И биржевые индексы не показывают роста. Так что эти результаты исследования можно просто принять к сведению, но делать из них далеко идущие выводы не стоит. Курс акций, который, судя по сообщению, лег в основу расчета, — штука очень непостоянная.

Если посмотреть курсы акций наших «голубых фишек», то «Северсталь» и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) показали с начала года рост, а вот у «Лукойла» - снижение.