Состояние богатейших россиян выросло на 10,4 млрд долларов с начала 2023 года

Богатейшим россиянином по версии Bloomberg стал Владимир Потанин. Фото: Сергей Пятаков/POOL/ТАСС

Состояние богатейших бизнесменов России с начала 2023 года увеличилось более, чем на 10,4 млрд долларов. Соответствующая информация размещена в "Индексе миллиардеров" агентства Bloomberg.

Как следует из представленных данным, самым богатым в России на 1 марта 2023 года стал глава "Норникеля" Владимир Потанин, занимающий в общем списке 44 место. Его состояние оценивается в 28,5 млрд долларов (-94,2 млн долларов с начала года).

Вторую позицию среди россиян занимает глава "Новатэка" Леонид Михельсон с состоянием в 25,1 млрд долларов (+516 млн). Тройку замыкает председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, чьи сбережения оцениваются в 20,8 млрд долларов (+905 млн).

Как ранее писал сайт KP.RU, владелец компаний Twitter и Tesla Илон Маск вернул себе лидерство в списке самых богатых людей мира по версии агентства Bloomberg. Его состояние оценивается 187 миллиардов долларов.

Второе место в рейтинге агентства занимает владелец французского производителя предметов роскоши Louis Vuitton Moet Hennessy (LMVH) Бернар Арно 185 миллиардами долларов.

Напомним, компания "Яндекс" в 2023 году стала первой в рейтинге самых дорогих компаний рунета по версии журнала Forbes. Вторую и третью строчку заняли Wildberries и Ozon, соответственно.