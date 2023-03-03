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3 марта 2023 4:00

Мафия, ошибки врачей и задержания на границе: россиянки массово едут рожать в страны Латинской Америки

Сами же иностранцы такой родильный туризм уже окрестили русской мафией
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Россиянки едут рожать ради гражданства для ребенка

Россиянки едут рожать ради гражданства для ребенка

Шесть беременных российских туристок в начале февраля попали в «ловушку» в Аргентине. Женщин задержали на границе, подозревая, что дамы в интересном положении не памятники смотреть приехали, а рожать. Западные СМИ тут же запели: «Они боятся рожать в родной стране!». Но беременные россиянки на солидных сроках – явление не новое, ведь появившийся на свет в пределах этой страны младенец автоматически становится гражданином Аргентины. Организаторов такого туризма местные уже называют «русской мафией», а желающих становится все больше, несмотря на риски для матери и малыша. «Комсомолка» разбиралась, как устроен этот бизнес и какие подводные камни скрываются в бэби-турах.

РУССКАЯ МАФИЯ?

«Дорогой, давай родим аргентинца!» - наверное, так в российских семьях начинается нелегкий разговор о заграничных родах. И Аргентина - лидер по популярности, здесь гражданство получает не только новорожденный, мама с папой также имеют на него право, причем сразу по факту рождения ребенка.

- Остальные страны требуют от родителей, чтобы они проживали на их территории какое-то время. Это усложняет процесс, - рассказала «Комсомолке» одна из русских организаторов родильного туризма. – А в Аргентине после рождения ребенка нужно всего два месяца, чтобы оформить документы.

Громкая история с задержаниями слегка всколыхнула данную сферу, несмотря на то, что наших беременных дам в итоге все же пустили в страну. Фирмы, помогающие будущим мамам родить за границей, свою деятельность стараются не афишировать, сами мамочки откровенничать тоже не спешат – боятся.

Но как бы ни было рискованно, Аргентина все равно забита нашими беременными соотечественницами. По словам одного из организаторов таких бэби-туров, найти свободное жилье там сейчас практически невозможно, как и свободного переводчика.

Беременные красавицы живут в чужой стране всего несколько месяцев, после чего возвращаются на родину

Беременные красавицы живут в чужой стране всего несколько месяцев, после чего возвращаются на родину

- У коллегиальных переводчиков, которые занимаются документами, очень много работы. Их в Аргентине ограниченное количество, они все сертифицированные и сейчас очень загружены, - уверяет организатор. – Сейчас еще много клиентов, которые планировали роды в США, но им отказали в визе. Такие выбирают Аргентину, потому что приехать туда можно без нее. Плюс высокое качество медицины. Когда вся эта история с задержаниями случилась, подобные нам компании начали называть «русской мафией».

Почему вдруг мафией? Все же законно. Законно, но не совсем. Дело в том, что если цель вашего визита в Аргентину – именно роды, необходимо оформлять медицинскую визу, а это время и деньги. Чтобы проехать без визы, целью поездки должен быть туризм. Поверить в это, когда перед тобой стоит дама с заметно округлившимся животиком, таможенникам непросто, поэтому у россиян отработана своя схема по преодолению границы.

- Женщины едут на последних месяцах беременности. Целью называют туризм, но чтобы проблем не возникло, нужно заранее знать, где ты будешь жить. Нужно запомнить адрес и купить обратный билет на дату раньше предполагаемой даты родов. Или у тебя должны быть с собой деньги на этот билет. У тех россиянок, которых задержали, не было ни того, ни другого. Попались на том, что просто не подготовились, - отмечает организатор «родильного туризма».

«ЭТО НЕ ВОПРОС ПАТРИОТИЧНОСТИ»

Бдительность аргентинских таможенников многих напугала, поэтому будущие мамочки резко переключились на Бразилию – еще одну страну, предоставляющую «право почвы» (так называют право на гражданство в стране рождения).

- Я обожаю путешествия и всегда знала, что не буду рожать в России, - говорит Варвара, еще один организатор родильного туризма, которая сама рожала в Бразилии. - И это не вопрос о патриотичности. Это вопрос о возможностях для ребенка. Моей дочери сейчас год, и она была уже в 16 странах. На момент моих родов был период ограничений на въезд в разные страны из-за пандемии. Аргентина была закрыта, я взялась изучать тему родов в Бразилии.

В этом плане отличий между странами всего два – Бразилия предоставляет родителям малыша право на получения гражданства лишь спустя год проживания на территории страны. То есть, «бразильца» вы родите, но сами им станете не сразу. Следующее отличие – это наличие воинского призыва в Бразилии.

- Ни разу не слышала, чтобы армия становилась причиной сомнений у мамочек. В итоге рожденный мальчик имеет двойное гражданство, но в Бразилии служба в армии считается очень почетной и это практически единственный шанс для парней выбиться в люди и найти себе работу. Так что там столько желающих пойти в армию, что до нескольких тысяч русско-бразильских мальчишек очередь с призывом может просто не дойти, - говорит Варвара.

Рожденный малыш автоматически получает двойное гражданство

Рожденный малыш автоматически получает двойное гражданство

«ПРЕДЛАГАЛИ АБОРТИВНУЮ ТАБЛЕТКУ»

Наплыв рожениц в страны Латинской Америки объясняется еще и тем, что у них официально разрешены домашние роды.

- Очень многие девушки едут именно из-за этого. В Латинской Америке максимально приветствуются естественные роды и для этого создаются все условия. Роженица сама выбирает, в какой позе ей рожать. Также в Бразилии обязательное условие – это присутствие на родах отца, так как женщине нужна помощь и опора, - говорит Варвара.

Но эксперты смотрят на такие «возможности» с большим опасением. Еще в 2022 году МИД России активно обращал внимание на проблему «родильного туризма», когда в январе во время домашних родов в Мексике скончалась россиянка. Ей вовремя не была оказана необходимая медицинская помощь. Сменить врача за пять дней до родов пришлось и петербурженке Екатерине (имя изменено – Ред.).

- Я рожала в Мексике, и на 31 неделе беременности мой врач, который считался одним из лучших в городе, предложил вызвать роды с помощью специальной таблетки. Таблетка эта оказалась абортивной. Я отказалась. Тогда он попросил разрешения на следующем приеме осмотреть меня пальцем, я без проблем согласилась. Перед приемом рассказала об этом другим девочкам. Они сказали ни в коем случае не соглашаться, потому что при осмотре врач просто пальцем вводил эту самую таблетку. В итоге, на следующий день у девушки начинались роды, но ведь ребенок еще не был готов, организм его просто выталкивал. Все это врач делал просто потому, что торопился в отпуск, - рассказала «Комсомолке» Екатерина.

Врача девушка поменяла и родила малыша с мексиканским гражданством. Вскоре после родов она вернулась в Россию, так как сама получать гражданство не планировала.

ЦЕНА ВОПРОСА

Самым бюджетным вариантом считается Мексика. Сами роды там обойдутся в 1500-2000 долларов. Из минусов – гражданство родители могут получить лишь через два года проживания на территории страны. Также, чтобы вывести малыша в Россию, ему будет необходимо или удаленно оформить российские документы, или получить визу, как иностранцу.

Бразилия одна из самых популярных стран для родов среди россиянок

Бразилия одна из самых популярных стран для родов среди россиянок

Чуть дороже рожать в Уругвае или Малайзии – примерно 3000 долларов. В первом случае право на гражданство получают лишь через три года. Во втором – не получают вообще, как и разрешение на ПМЖ.

Примерно в 4000 долларов обойдутся роды в Аргентине и Панаме. В последней из стран иностранцы могут получать медицинские услуги лишь в платных клиниках, да и гражданство светит только через 5 лет.

Самые дорогие варианты – это Канада и Америка. Стоимость на роды начинается от 15 тысяч долларов, но никаких привилегий для родителей страны не предоставляют. В случае с Америкой родители могут подать документы на гражданство, только когда ребенку исполнится 21 год.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Бразилия - это все же не самая благоприятная страна для наслаждения своей беременностью. Все дело в уровне преступности. Даже остановка на светофоре здесь может обернуться для водителя ограблением.

- В крупных городах после 22 часов официально разрешено не останавливаться на красный сигнал светофора. Тебя могут просто вышвырнуть из собственной машины. Нужно постоянно быть начеку, готовым к тому, что если кто-то к тебе подойдет, то лучше отдать все, что есть с собой, - отмечает Варвара.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

В погоне за двойным гражданством и бонусами женщины забывают о главном – здоровье ребенка, ведь летать им приходится на очень солидных сроках.

- Сам по себе перелет на самолете не опасен для малыша и матери. Но есть риск того, что может начаться родовая деятельность, - отмечает кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог Ринат Темирбулатов. - Нужно быть полностью уверенной, что такой угрозы нет, чтобы не случилось внегоспитальных родов, потому что это всегда очень страшно. Даже наличие подготовленного акушера-гинеколога рядом с роженицей не повод расслабляться, в родах может случиться всякое. То же касается домашних родов, за которыми женщины едут за границу. Отсутствие рядом инструментов, операционной бригады может отразиться на здоровье малыша, потому что в случае какой-то неблагоприятной ситуации не будет возможности своевременно оказать помощь, провести реанимационные мероприятия. Российское медицинское сообщество работает в рамках международных стандартов, поэтому ехать заграницу за медициной нет смысла. Прекрасная квалифицированная помощь будет оказана роженице и у нас. Процесс родов везде идет по одному и тому же пути. Сейчас в российских клиниках точно также разрешается и присутствие родственников.

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