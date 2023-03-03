Мафия, ошибки врачей и задержания на границе: россиянки массово едут рожать в страны Латинской Америки

Россиянки едут рожать ради гражданства для ребенка

Шесть беременных российских туристок в начале февраля попали в «ловушку» в Аргентине. Женщин задержали на границе, подозревая, что дамы в интересном положении не памятники смотреть приехали, а рожать. Западные СМИ тут же запели: «Они боятся рожать в родной стране!». Но беременные россиянки на солидных сроках – явление не новое, ведь появившийся на свет в пределах этой страны младенец автоматически становится гражданином Аргентины. Организаторов такого туризма местные уже называют «русской мафией», а желающих становится все больше, несмотря на риски для матери и малыша. «Комсомолка» разбиралась, как устроен этот бизнес и какие подводные камни скрываются в бэби-турах.

РУССКАЯ МАФИЯ?

«Дорогой, давай родим аргентинца!» - наверное, так в российских семьях начинается нелегкий разговор о заграничных родах. И Аргентина - лидер по популярности, здесь гражданство получает не только новорожденный, мама с папой также имеют на него право, причем сразу по факту рождения ребенка.

- Остальные страны требуют от родителей, чтобы они проживали на их территории какое-то время. Это усложняет процесс, - рассказала «Комсомолке» одна из русских организаторов родильного туризма. – А в Аргентине после рождения ребенка нужно всего два месяца, чтобы оформить документы.

Громкая история с задержаниями слегка всколыхнула данную сферу, несмотря на то, что наших беременных дам в итоге все же пустили в страну. Фирмы, помогающие будущим мамам родить за границей, свою деятельность стараются не афишировать, сами мамочки откровенничать тоже не спешат – боятся.

Но как бы ни было рискованно, Аргентина все равно забита нашими беременными соотечественницами. По словам одного из организаторов таких бэби-туров, найти свободное жилье там сейчас практически невозможно, как и свободного переводчика.

Беременные красавицы живут в чужой стране всего несколько месяцев, после чего возвращаются на родину

- У коллегиальных переводчиков, которые занимаются документами, очень много работы. Их в Аргентине ограниченное количество, они все сертифицированные и сейчас очень загружены, - уверяет организатор. – Сейчас еще много клиентов, которые планировали роды в США, но им отказали в визе. Такие выбирают Аргентину, потому что приехать туда можно без нее. Плюс высокое качество медицины. Когда вся эта история с задержаниями случилась, подобные нам компании начали называть «русской мафией».

Почему вдруг мафией? Все же законно. Законно, но не совсем. Дело в том, что если цель вашего визита в Аргентину – именно роды, необходимо оформлять медицинскую визу, а это время и деньги. Чтобы проехать без визы, целью поездки должен быть туризм. Поверить в это, когда перед тобой стоит дама с заметно округлившимся животиком, таможенникам непросто, поэтому у россиян отработана своя схема по преодолению границы.

- Женщины едут на последних месяцах беременности. Целью называют туризм, но чтобы проблем не возникло, нужно заранее знать, где ты будешь жить. Нужно запомнить адрес и купить обратный билет на дату раньше предполагаемой даты родов. Или у тебя должны быть с собой деньги на этот билет. У тех россиянок, которых задержали, не было ни того, ни другого. Попались на том, что просто не подготовились, - отмечает организатор «родильного туризма».

«ЭТО НЕ ВОПРОС ПАТРИОТИЧНОСТИ»

Бдительность аргентинских таможенников многих напугала, поэтому будущие мамочки резко переключились на Бразилию – еще одну страну, предоставляющую «право почвы» (так называют право на гражданство в стране рождения).

- Я обожаю путешествия и всегда знала, что не буду рожать в России, - говорит Варвара, еще один организатор родильного туризма, которая сама рожала в Бразилии. - И это не вопрос о патриотичности. Это вопрос о возможностях для ребенка. Моей дочери сейчас год, и она была уже в 16 странах. На момент моих родов был период ограничений на въезд в разные страны из-за пандемии. Аргентина была закрыта, я взялась изучать тему родов в Бразилии.

В этом плане отличий между странами всего два – Бразилия предоставляет родителям малыша право на получения гражданства лишь спустя год проживания на территории страны. То есть, «бразильца» вы родите, но сами им станете не сразу. Следующее отличие – это наличие воинского призыва в Бразилии.

- Ни разу не слышала, чтобы армия становилась причиной сомнений у мамочек. В итоге рожденный мальчик имеет двойное гражданство, но в Бразилии служба в армии считается очень почетной и это практически единственный шанс для парней выбиться в люди и найти себе работу. Так что там столько желающих пойти в армию, что до нескольких тысяч русско-бразильских мальчишек очередь с призывом может просто не дойти, - говорит Варвара.

Рожденный малыш автоматически получает двойное гражданство

«ПРЕДЛАГАЛИ АБОРТИВНУЮ ТАБЛЕТКУ»

Наплыв рожениц в страны Латинской Америки объясняется еще и тем, что у них официально разрешены домашние роды.

- Очень многие девушки едут именно из-за этого. В Латинской Америке максимально приветствуются естественные роды и для этого создаются все условия. Роженица сама выбирает, в какой позе ей рожать. Также в Бразилии обязательное условие – это присутствие на родах отца, так как женщине нужна помощь и опора, - говорит Варвара.

Но эксперты смотрят на такие «возможности» с большим опасением. Еще в 2022 году МИД России активно обращал внимание на проблему «родильного туризма», когда в январе во время домашних родов в Мексике скончалась россиянка. Ей вовремя не была оказана необходимая медицинская помощь. Сменить врача за пять дней до родов пришлось и петербурженке Екатерине (имя изменено – Ред.).

- Я рожала в Мексике, и на 31 неделе беременности мой врач, который считался одним из лучших в городе, предложил вызвать роды с помощью специальной таблетки. Таблетка эта оказалась абортивной. Я отказалась. Тогда он попросил разрешения на следующем приеме осмотреть меня пальцем, я без проблем согласилась. Перед приемом рассказала об этом другим девочкам. Они сказали ни в коем случае не соглашаться, потому что при осмотре врач просто пальцем вводил эту самую таблетку. В итоге, на следующий день у девушки начинались роды, но ведь ребенок еще не был готов, организм его просто выталкивал. Все это врач делал просто потому, что торопился в отпуск, - рассказала «Комсомолке» Екатерина.

Врача девушка поменяла и родила малыша с мексиканским гражданством. Вскоре после родов она вернулась в Россию, так как сама получать гражданство не планировала.

ЦЕНА ВОПРОСА

Самым бюджетным вариантом считается Мексика. Сами роды там обойдутся в 1500-2000 долларов. Из минусов – гражданство родители могут получить лишь через два года проживания на территории страны. Также, чтобы вывести малыша в Россию, ему будет необходимо или удаленно оформить российские документы, или получить визу, как иностранцу.

Бразилия одна из самых популярных стран для родов среди россиянок

Чуть дороже рожать в Уругвае или Малайзии – примерно 3000 долларов. В первом случае право на гражданство получают лишь через три года. Во втором – не получают вообще, как и разрешение на ПМЖ.

Примерно в 4000 долларов обойдутся роды в Аргентине и Панаме. В последней из стран иностранцы могут получать медицинские услуги лишь в платных клиниках, да и гражданство светит только через 5 лет.

Самые дорогие варианты – это Канада и Америка. Стоимость на роды начинается от 15 тысяч долларов, но никаких привилегий для родителей страны не предоставляют. В случае с Америкой родители могут подать документы на гражданство, только когда ребенку исполнится 21 год.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Бразилия - это все же не самая благоприятная страна для наслаждения своей беременностью. Все дело в уровне преступности. Даже остановка на светофоре здесь может обернуться для водителя ограблением.

- В крупных городах после 22 часов официально разрешено не останавливаться на красный сигнал светофора. Тебя могут просто вышвырнуть из собственной машины. Нужно постоянно быть начеку, готовым к тому, что если кто-то к тебе подойдет, то лучше отдать все, что есть с собой, - отмечает Варвара.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

В погоне за двойным гражданством и бонусами женщины забывают о главном – здоровье ребенка, ведь летать им приходится на очень солидных сроках.

- Сам по себе перелет на самолете не опасен для малыша и матери. Но есть риск того, что может начаться родовая деятельность, - отмечает кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог Ринат Темирбулатов. - Нужно быть полностью уверенной, что такой угрозы нет, чтобы не случилось внегоспитальных родов, потому что это всегда очень страшно. Даже наличие подготовленного акушера-гинеколога рядом с роженицей не повод расслабляться, в родах может случиться всякое. То же касается домашних родов, за которыми женщины едут за границу. Отсутствие рядом инструментов, операционной бригады может отразиться на здоровье малыша, потому что в случае какой-то неблагоприятной ситуации не будет возможности своевременно оказать помощь, провести реанимационные мероприятия. Российское медицинское сообщество работает в рамках международных стандартов, поэтому ехать заграницу за медициной нет смысла. Прекрасная квалифицированная помощь будет оказана роженице и у нас. Процесс родов везде идет по одному и тому же пути. Сейчас в российских клиниках точно также разрешается и присутствие родственников.

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