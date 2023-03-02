Уехавшая из России Алла Пугачева живет не там, где все думали

Алла Пугачева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Алла Пугачева впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками. Примадонна опровергла слухи об ограблении. Кроме того, певица сообщила, что не живет в Кесарии.

На днях все фанаты Аллы Пугачевой были потрясены страшным известием. Сообщалось, что дом Примадонны обчистили до нитки.

Алла Борисовна крайне редко опровергает слухи. Но в этот раз решила высказаться, так как ей стали звонить близкие с расспросами.

"Когда читаешь, что твой шикарный дом, дворец ограбили в Кесарии, то начинаешь уже задумываться, - в порядке ли с головой у тех, кто это все придумывает. Во-первых, я не в Кесарии живу. Во-вторых, никто нас не грабил. В-третьих, никто нас никакого гражданства не лишает", - цитирует артистку сайт mk.ru.

Стоит отметить, что место своего нынешнего проживания певица называть не стала. Однако, по слухам, у нее есть недвижимость в Герцлии на берегу Средиземного моря. Это курорт между Тель-Авивом и Нетанией.

А лет 12 назад ходили слухи, что Примадонна купила себе место на кладбище. Мол, Пугачева приобрела участок на древнееврейском захоронении в Кесарии. Не секрет, что это кладбище давно облюбовали самые богатые люди мира, как так существует поверье, что именно там начнется Страшный суд. Многие полагают, что это священное кладбище обладает "льготным" преимуществом - все, кто на нем похоронен, попадут в рай. Поэтому и пошла мода - резервировать себе здесь место заранее. "Алла Борисовна только усмехнулась. Она не подтвердила такое приобретение", - поспешил прояснить ситуацию близкий друг певицы.