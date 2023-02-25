Алла Пугачева со шрамом на лице появилась на публике

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева впервые за долгое время вышла в свет без солнцезащитных очков. От зоркого взгляда публики не укрылась глубокий шрам под левым глазом Примадонны. Как известно, 73-летняя певица не раз ложилась под нож пластического хирурга. Однако, как предполагают поклонники Аллы Борисовны, теперь хирургические вмешательства уже не имеет былого эффекта.

Алла Пугачева и Максим Галкин* посетили концерт Лаймы Вайкуле в Израиле. Супруги давно не выходили в свет вдвоем. Назойливые фанаты сфотографировали звезд. Многие были удивлены тем, как на самом деле выглядят артисты без молодящих фильтров и масок.

Примадонна с молодым супругом сидели на концерте близкой подруги в первом ряду. Для мероприятия Пугачева нарядилась в узкие брюки и белоснежном тренч. Дополнила образ пара серебряных туфель на внушительных каблуках. Галкин выбрал рокерский образ, надев кожаную куртку с джинсами и футболкой.

Фанаты обратили внимание на уставший внешний вид юмориста. Его лицо осунулось и обвисло.

Что касается Пугачевой, то у нее на лице заметен глубокий шрам. Это повергло гостей концерта в шок. Теперь публика пытается докопаться до сути - стала ли глубокая борозда причиной неудачной пластической операции или же это последствия чего-то другого.

Кроме того, присутствующие заметили, что артистка с трудом передвигалась. Галкин все время находился рядом и поддерживал пожилую избранницу под ручку. По сведениям музыкального критика Сергея Соседова, отечественная звезда еле ходит. "Вы бы прошли рядом - не поняли бы, что это она. Она горбатая, горб огромный, ходит словно семенит и все время смотрит в пол", - сообщал мужчина.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов