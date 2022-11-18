Видео встречи Натальи Водяновой с сестрой, которую назвали ее тайной дочерью, рвет сердце

Водяновой на момент рождения Маши было 18 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Встреча Натальи Водяновой с брошенной сестрой Машей в аэропорту стала достоянием общественности. Теперь девушку зовут Дженнифер Бернс. В младенчестве ее отдали в приемную семью, 20 лет девочка жила у американцев, а потом с помощью ДНК отыскала Водянову. Меж тем в Сети подозревают, что чудом найденная сестра супермодели на самом деле ее тайная дочь.

Видео, на котором происходит встреча Натальи Водяновой с Дженнифер Бернс в аэропорту, рвет сердце. Модель не могла скрыть слез и крепко прижала родственницу к себе. После этого к девушке подошел муж звезды подиумов Антуан Арно и смахнул с глаз слезы.

Пользователи соцсетей бурно реагируют на трогательные кадры. Одни рады воссоединению сестер, а другие говорят о том, что Дженнифер - определенно тайная дочь Натальи. "Это дочь ее", "Она вполне может быть дочкой самой Натальи, отдала, чтобы карьере не мешать", "Похоже, это ее дочь. Она отдала ребенка, которого родила в 18", - уверены комментаторы.

Особенно любознательные даже раскопали снимки модели с фотографом Алексеем Васильевым, с которым Наташа сотрудничала в начале своей карьеры. Именно его сетевые Пинкертоны записали в отцы Дженнифер. Мол, Маша - копия Васильев. Сам Алексей так прокомментировал ситуацию.

"Наташа - выдающаяся модель, женщина, деятель. Ее история привлекает внимание. И как мы можем лишать всех обсуждающих возможности строить догадки. Есть сходство черт моих и вот дочери или сестры Водяновой, которая появилась. Пока я ограничусь этим комментарием", - отметил Васильев.

Напомним, Наталья Водянова дала интервью американскому Vogue, в котором поделилась радостной новостью о том, что воссоединилась с младшей сестрой. Супермодель призналась, что ее мама Лариса, воспитавшая троих дочек - Наташу, Оксану и Кристину, родила еще и четвертую. Ее нарекли Машей. Но кроху решено было отдать в другую семью, так как у мамы Водяновой не было денег. По словам модели, именно она уговорила мать отдать Машу, поскольку не хотела для девочки тяжелого детства.

В итоге Машу забрала пара из США. Американские родители увезли ребенка в Северную Каролину. Там они дали девочке новое имя Дженнифер.

Стоит отметить, что Водяновой на момент рождения Маши было 18 лет. К тому времени она уже была очень известной моделью. Как предполагают поклонники звезды, Маша - ее дочь. Успешно начавшаяся карьера девушки могла разрушиться из-за материнства, поэтому Наталья могла отказалась от ребенка. Сейчас модели сорок, а Дженнифер - 22 года.