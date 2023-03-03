Госсекретарь США впервые после начала СВО поговорил с Лавровым. И наврал про это всему миру

Политолог Андреев считает, что разговором с Лавровым про Украину Блинкен не добился ничего Фото: REUTERS

Эксперты-международники вовсю обсуждают одну из главных интриг завершившейся вчера в столице Индии Нью-Дели встречи министров иностранных дел стран-членов группы G20. Гадают, действительно ли госсекретарь США Энтони Блинкен впервые после начала СВО украдкой по своей инициативе переговорил с главой МИД России Сергеем Лавровым и о чем шел разговор.

Ведь еще накануне американцы возможность такой беседы категорически отвергали. Сам Блинкен заверял, что не планирует абсолютно никаких контактов с российским коллегой, но примет участие в совместных мероприятиях. В принципе это уже можно было считать «шажком вперед», потому что год назад США грозились учинить Лаврову чуть ли не полный бойкот на подобных многосторонних встречах.

Видимо, нечто подобное Штаты собирались провернуть и в Нью-Дели, но шаблон не сработал. Министры иностранных дел многих входящих в «двадцатку» стран Азии, Латинской Америки и Африки один за другим шли встречаться с главой нашего МИД и обсуждали вовсе не западные лозунги о «российской оккупации Украины”, а глобальные мировые проблемы и вопросы реального сотрудничества. На этом фоне Блинкен рисковал выглядеть по меньшей мере глупо. Выходило, что коллеги по G20 игнорировали скорее Вашингтон, чем Москву. Госсекретаря могли обвинить в том, что он упустил ситуацию, проявил нерешительность.

Поэтому Блинкен, наступив на горло своей предыдущей громкой песне, решил изменить планы. Как сообщил потом журналистам координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопаности Белого дома Джон Кирби, госсекретарь оказался в одной комнате с Лавровым (случайно или нет - не уточнил) и счел возможным обратиться к российскому министру. «Контакт на ногах», как выражаются дипломаты, длился 10 минут.

Конечно, этот свой неожиданный подход американцы поспешили объяснить необходимостью «преподать русским очередной урок». По крайней мере, именно в таком ключе представил свой разговор с Лавровым сам Блинкен на пресс-конференции. Он сообщил, что «потребовал прекратить агрессивные боевые действия на Украине», призвал Россию вернуться к исполнению Договора по СНВ и до кучи - немедленно освободить осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана.

- Судьба Договора по СНВ действительно затрагивает жизненные интересы США, но это тема для серьезных переговоров, а не скоротечной беседы, - комментирует откровения главы госдепартамента политолог-американист Борис Андреев. - Что касается завываний про Украину, то они уже успели набить оскомину обычным гражданам даже на Западе. Скорее, Блинкен добился обратного эффекта, в сотый раз повторив, что Вашингтон будет поддерживать киевский режим «столько, сколько потребуется». Он, задержавшись в долгом заграничном турне, очевидно, еще не в курсе, какую бурную отповедь в соцсетях США вызвал недавний «перл» Зеленского о том, что «американские сыновья и дочери должны воевать и погибать за Украину». Единственное, что может быть воспринято американцами позитивно, это стремление вызволить из «русской неволи» своего соотечественника. Ведь в следующем году в Америке президентские выборы - надо уже как-то впечатлять электорат.

Что ж, с этим трудно не согласиться. Но как раз с упоминанием фамилии Уилана оказался связан главный казус разговора Блинкена с Лавровым.

- Ой, как интересно. Уточнила у Сергея Викторовича, поднимал ли Блинкен тему Уилана, - написала в своем telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. - Оказалась, госсекретарь США на этот счет даже не заикался.

Вот оно как: выходит, руководитель госдепа попался на откровенном вранье, пытаясь выставить себя строгим судьей?

Что же касается общей российской оценки «подхода Блинкена», то слово вновь Марии Захаровой:

- Это не заслуживает нашего внимания, там не было ничего интересного, - сказала она. - Господину Блинкену нужно что-то предъявить американскому народу, предъявлять нечего, кроме как ловить Лаврова по коридорам за лацканы пиджака, вот и все. Это все самореклама. Это дешевка, просто непрофессиональные приемы, которые призваны закрыть эту брешь американской дипломатии. Блинкен попросился, чтобы его не отталкивали, видимо, когда он будет подходить. Ну что, не оттолкнули, послушали.

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