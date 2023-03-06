Сэкономить деньги и защититься от рака: названы лучшие методы, как бросить курить

Доля курящих в России сократилась более, чем в 3 раза Фото: Shutterstock

Одно из недавних исследований показало: можно предотвратить почти половину случаев рака во всем мире, если люди изменят три вещи в своей жизни. Это главные факторы, провоцирующие развитие злокачественных опухолей. И на первом месте среди них - курение. «Его опасность доказана особенно масштабно и убедительно, - рассказал «КП» заслуженный врач России, онколог Олег Гладков.- По данным ВОЗ употребление табака провоцирует развитие более десятка видов опухолей, от рака легкого до рака желудка и мочевого пузыря». Согласитесь, это стоит того, чтобы наконец бросить курить. Уже не раз пытались и махнули рукой? Тогда вот вам вдохновляющие факты. По данным Росстата и международного исследования GATS в 2009 году распространенность курения среди мужчин и женщин в России составляла 69%. А сейчас — около 21%. То есть доля курящих у нас сократилась более, чем в 3 раза! Если столько людей смогли бросить дымить - неужели не получится у вас?

МЕТОД № 1: СИЛА ВОЛИ

Этот способ ставят на первое место и врачи, и сами курильщики, избавившиеся от никотиновой зависимости. «Вы должны принять твердое решение, что хотите бросить курить. И сразу полностью отказаться от сигарет», - говорит психиатр Артем Гилев. Сам он дымил много лет и отказался одномоментно. «Вызвать у курильщика желание расстаться с никотином - главная задача. Без этого все попытки избавиться от табачной зависимости бессмысленны», - подтвердил «КП» врач-пульмонолог, д.м.н. Андрей Белевский.

Словом, мотивация и сила воли - самое мощное оружие в борьбе с табаком. О том, как их усилить, наука выяснила вот что.

- Отлично работает метод «финансового пряника». Ученые Медицинской школы Университета Пенсильвании предложили добровольцам разные способы избавиться от табачной зависимости. Одной группе - психологическую поддержку, другой - лекарства. А части участников посулили вознаграждение в 600 долларов за 6-месячный отказ от курения. Как вы уже догадались, лучшие результаты показала последняя группа. Исходя из этого, в повседневной жизни эксперты советуют использовать самовознаграждение. Посчитайте, сколько денег у вас уходит на сигареты в год или за полгода. Запишите в блокнот или в записки в смартфоне: на что вы с удовольствием потратите сэкономленное. Время от времени заглядывайте в план и вдохновляйтесь.

- Выгода для здоровья. Кроме подсчетов прибавки в кошельке мотивацию усиливает осознание пользы, которую приносит организму отказ от курения. Бонусы будут заметны даже при большом стаже табачной зависимости! Самые впечатляющие - см. ниже.

- «Метод кнута». Это тоже действенная тактика. Исследования в разных странах мира показали: устрашающие картинки о последствиях курения на пачках сигарет, видеоролики и пугающие медицинские данные (об угрозе рака, импотенции, преждевременного старения) помогают отбить тягу к сигаретам. Не всем, конечно. Но в сочетании с методом «пряника» срабатывает у многих.

МЕТОД 2: СИЛА ПЕЧАТНОГО СЛОВА

Речь о книгах. Самая известная - «Легкий способ бросить курить» Аллена Карра. О том, что его метод помог справиться с никотиновой зависимостью, заявляли актеры Энтони Хопкинс и Эштон Кутчер, поп-звезда Бритни Спирс. Главная мысль автора: бросая курить, вы не отказываетесь от чего-то важного для вас, а одерживаете победу и получаете настоящую свободу.

Специалисты отмечают, что книга написана с применением методов НЛП (нейролингвистического программирования) и внушения. Например, неоднократно повторяются определенные словосочетания, утверждения и т.п. Поэтому аудиоверсия может сработать даже лучше.

По словам врачей, это не панацея, но вполне действенный метод для части курильщиков.

МЕТОД 3: ПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА

- Есть проверенные методики, которыми владеют профессионалы – специалисты по отказу от курения. Обычно это психологи либо врачи другого профиля, прошедшие подготовку на специальных курсах, - рассказал «КП» профессор-пульмонолог Андрей Белевский.

Хорошая новость: антитабачную помощь такого рода у нас в стране можно получить бесплатно. В России работают Центры здоровья, где любой гражданин с паспортом и полисом ОМС может пройти необходимые обследования и попасть на прием к экспертам по отказу от курения. Список адресов центров по всей стране - на портале takzdorovo.ru.

Также можно позвонить на бесплатную горячую линию по здоровому образу жизни: 8-800-200-0-200. Там консультируют, в том числе, психиатры-наркологи, помогающие в борьбе с никотиновой зависимостью.

МЕТОД 4: ЛЕКАРСТВА

Как известно, никотин воздействует на рецепторы головного мозга и стимулирует выработку дофамина, «гормона удовольствия». Из-за этого у человека возникает химическая зависимость от сигарет. И в первые дни после отказа, особенно при большом стаже курения, может развиться абстинентный синдром: бессонница, проблемы с концентрацией внимания, дрожание рук, учащенное сердцебиение. Все это не опасно и можно перетерпеть, успокаивают врачи. Однако шансы сорваться в таком состоянии серьезно растут. Поэтому тем, кто уже сталкивался с абстинентным синдромом либо чувствует, что не сможет справиться с зависимостью своими силами, по медпоказаниям могут быть назначены специальные препараты. Для этого нужно обратиться к психиатру или к наркологу.

Среди наиболее эффективных лекарств, по данным научных исследований, препараты из группы антагонистов никотиновых рецепторов. Они блокируют такие рецепторы, и сигареты перестают доставлять удовольствие. В то же время таблетки смягчают неприятные проявления «синдрома отмены».

В среднем фармакологические способы помогают расстаться с сигаретами за 1 – 3 месяца. Но возможны и рецидивы, предупреждают врачи.

МЕТОД 5: ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СТРАХА НАБРАТЬ ВЕС

Да, это не миф. Часть курильщиков, бросая дымить, набирает вес. По данным опросов, опасение растолстеть - в числе главных аргументов, мешающих отказаться от табака. Поэтому специалисты по избавлению от никотиновой зависимости советуют составить для себя план: что вы будете предпринимать, чтобы не появились лишние килограммы. Такая программа, с одной стороны, создает психологический комфорт, облегчающий отказ от курения. С другой стороны, это действительно помогает сохранить форму.

Эксперты рекомендуют:

- старайтесь больше двигаться. Придумайте упражнение, которое сможете делать всякий раз при порыве закурить - например, приседания или отжимания от стены. Любые разумные физнагрузки способствуют уменьшению стресса, улучшению настроения и помогают снижать вес;

- запаситесь полезными некалорийными перекусами: морковные палочки, стебли сельдерея, болгарский перец, несладкие фрукты;

- ешьте почаще маленькими порциями, медленно пережевывая еду.

БУДЬ В КУРСЕ!

Как влияет на организм отказ от табака

По данным Всемирной федерации сердца:

- в течение 2-12 недель улучшается кровообращение и функция легких;

- через 9 месяцев уменьшается кашель и одышка;

- через 1 год риск сердечно-сосудистых заболеваний составляет половину от риска у курильщиков;

- через 15 лет риск развития заболеваний сердца и инсульта становится таким же, как и у некурящих людей.

Также по данным исследований отказ от курения резко снижает угрозу многих видов рака и продлевает жизнь на 8-10 лет.