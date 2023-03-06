Туалетная бумага несет скрытую опасность для здоровья

Простой обход доступных магазинов и опытное изучение маркировки на упаковках с туалетной бумагой показали, что никаких отметок о наличие химических соединений на туалетной бумаге нет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Согласно новому исследованию Университета Флориды, туалетная бумага содержит потенциально опасные химические вещества. Соединения PFAS — или пер- и полифторалкильные вещества, главная особенность которых – это различные соединения фтора, способны накапливаться в сточных водах и попадать в «большой круговорот» химических веществ, вновь возвращаясь к человеку уже с дождевой водой, рыбой и морепродуктами. Соединения PFAS называют «вечной химией», поскольку они сохраняют устойчивость на протяжении тысячелетий и накапливаются не только в окружающей среде, но и в организме человека.

Некоторые производители добавляют PFAS при переработке древесины в целлюлозу, так химические вещества попадают в рулон туалетной бумаги, а потом смываются в канализацию. Помимо рака, PFAS связывают с печеночной недостаточностью, заболеваниями щитовидной железы, астмой и бронхитом, снижением фертильности (способности к размножению) и бесплодием, диабетом 2 типа и детским ожирением.

Исследовательская группа из Флориды собрала рулоны туалетной бумаги, которые продаются в Северной, Южной и Центральной Америке, Африке и Западной Европе, а также образцы осадка сточных вод с очистных сооружений в США. Затем они выделили PFAS из бумаги и твердого ила в сточных водах и проанализировали их на наличие 34 химических соединений. Наиболее распространенным оказалось химическое вещество, известное как дизамещенные полифторалкилфосфаты (diPAP), способное преобразовываться в другие соединения PFAS.

- Наши результаты показывают, что туалетную бумагу следует рассматривать как потенциально крупный источник PFAS, попадающих в системы очистки сточных вод, - заявили ученые.

На туалетную бумагу приходится около 4% diPAP в США и Канаде, 35% в Швеции и до 89% во Франции.

В прошлом году ученые обнаружили высокое содержание фтора в продуктах крупных производителей туалетной бумаги. Однако это далеко не самый крупный источник вредных для человека веществ. PFAS чаще всего встречаются в косметике и других средствах личной гигиены, грязеотталкивающих покрытиях на коврах и обивке, пестицидах, пене для пожаротушения, а также в антипригарной посуде, огнеустойчивых пропитках, в том числе для мебели, пятновыводителях, водонепроницаемой одежде, коробках для пиццы и контейнерах для еды на вынос, упаковках для пищевых продуктов.

А ЧТО С ТУАЛЕТНОЙ БУМАГОЙ В РОССИЙСКИХ МАГАЗИНАХ?

Простой обход доступных магазинов и опытное изучение маркировки на упаковках с туалетной бумагой показали, что никаких отметок о наличие химических соединений на туалетной бумаге нет. Максимум, что указывают производители, это качество сырья – будь то первичная или вторичная целлюлоза.

Собственно, на сырье сейчас и можно ориентироваться при выборе бумаги, показывают исследования Росконтроля.

Если написано, что туалетная бумага сделана из первичной целлюлозы, то ее основой стала хвойная и лиственная щепа, прошедшая химическую обработку.

Вторичная целлюлоза – это переработанные отходы бумаги и картона, включая газеты, журналы и листовки. Она экологичнее, поскольку дает «вторую жизнь» уже использованной бумаге и не требует новых продуктов древесины для производства. Однако вся туалетная бумага, согласно исследованиям Росконтроля, безопасна.

- Технология последующей очистки такова, что даже если в сырье окажется какой-либо опасный компонент, он будет либо удален на многочисленных стадиях промывки или флотации (разделение частиц сырья при смачивании водой), либо многократно разбавлен до безопасной концентрации, либо уничтожен во время высокотемпературной сушки, - считает химик-технолог Александр Каган.

На запрос KP.RU в Роскачество, содержатся ли PFAS в туалетной бумаге, продаваемой на территории РФ, ответа пока не поступало.

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