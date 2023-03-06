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Звезды6 марта 2023 13:25

Получивший пощечину от Уилла Смита стендапер Крис Рок ошарашил заявлением об измене жены актера

Комик уверяет, что боль от удара не прошла до сих пор, но жертвой он себя не считает
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Комик уверяет, что боль от удара не прошла до сих пор, но жертвой он себя не считает

Комик уверяет, что боль от удара не прошла до сих пор, но жертвой он себя не считает

Фото: EAST NEWS

После грандиозного скандала на вручении «Оскара», где Уилл Смит вышел на сцену и дал звонкую пощечину стендаперу Крису Року за шутку о жене, звезда «Хэнкока» прошел тяжелый путь исправления: вышел из состава Американской киноакадемии, лишился нескольких ролей, получил десятилетний запрет на посещение церемонии вручения «Оскара», прошел курсы по управлению гневом, покаялся и так далее.

Только вот Крис Рок все это время, как оказывается, тоже переживал. В первом выпуске комедийного шоу «Chris Rock: Selective Outrage», которое Netflix запустил в прямом эфире, комика буквально прорвало на откровения.

— Все знают, все, ***** (блин), знают, меня как год назад шлепнули! — напомнил он. — Меня шлепнули на гребаном «Оскаре»...и люди такие: «Было больно?» Все еще болит! У меня в ушах звенит «Summertime», к черту барабаны, пожалуйста! Но я не жертва, детка, ты никогда не увидишь меня плачущей на шоу Опры или Гейл, ты никогда этого не увидишь, никогда не случится. Я принял этот удар, как Мэнни Пакьяо.

Рок пошутил над тем, что Уилл Смит — крупный парень, который частенько снимается без одежды. Тогда как 58-летний Крис играет совсем другие роли. И стесняется раздеваться на камеру настолько, что даже если ему будут делать в кадре открытую операцию на сердце, он наденет свитер.

— Уилл Смит сыграл Мухаммеда Али, — напомнил Рок. — Думаете, я пробовался на эту роль? Он играл Мухаммеда Али, я играл Пуки в Нью-Джек-Сити! Я играл кукурузу в комедии «Пути Тенг». Даже в анимации эта мама - она больше, я - зебра, а он - акула! (на самом деле, Джада Пинкетт-Смит озвучила бегемотиху, тогда как Крис Рок - зебру - Авт.). Но Уилл Смит практикует избирательное возмущение, потому что все знают, что, черт возьми, произошло, все знают, что я не имею никакого отношения к этому дерьму! Для тех, кто не знает Уилла Смита, его жена занималась сексом с другом своего сына (жена актера открыто признавалась в связи с рэпером Августом Алсином — Авт.). Обычно я не стал бы говорить об этом дерьме, но по какой-то причине они выложили это в интернет. Я понятия не имею, зачем двум талантливым людям делать что-то настолько низкое?

Затем Рок жестко проехался по жене Смита еще раз, используя неприличные слова, а завершил признанием в полном разочаровании некогда симпатичным ему артистом.

— Я любил Уилла Смита, всю свою жизнь любил Уилла Смита, я видел его на открытии Run DMC в Nassau Colosseum, они сделали совершенно новый фанк, — вспомнил Крис Рок. — Он снялся в нескольких отличных фильмов, я болел за Уилла Смита всю свою жизнь, а теперь смотрю «Освобождение» (драму, где актер сыграл темнокожего беглого раба — Авт.) только для того, чтобы увидеть, как его высекают. «Ударь его еще раз! Ударь его снова! Ты промахнулся!». Теперь многие люди говорят: «Крис, почему ты ничего не сделал в ответ?» Потому что у меня есть родители, потому что я вырос. И знаете, чему научили меня мои родители? «Не драться перед белыми людьми!».

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