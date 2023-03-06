Фото разбитой инсультом Светланы Моргуновой, которая почти не двигается и еле говорит

Кадр программы "Малахов" телеканала "Россия 1"

Светлана Моргунова когда-то не сходила с экрана. Легендарный диктор блистала на публике в 80-90-х годах. Но затем суперзвезда внезапно пропала. Причиной тому стали трагедии, выпавшие на долю несчастной женщины, и тяжелая болезнь.

Светлана Моргунова 7 марта 2023 года отметит 83-летие. Светлана Михайловна сейчас тяжело больна. Она сильно сдала после смерти единственного сына Максима, который скончался от коронавируса в 52 года. В 2020 году женщину разбил инсульт, от которого она не оправилась.

Кадр программы "Малахов" телеканала "Россия 1"

Моргунова еле говорит, каждое слово дается ей с большим трудом. Она передвигается по квартире с помощью близких. "Для меня это кошмар есть и будет всегда. Для меня Максим - это все. Я его обожаю, обожала, к сожалению. Сейчас я ничего не хочу, ничего. Он мне не снится, просто вспоминаю его. Он был самым шикарным сыном", - рассказала она Андрею Малахову.

Диктор также сообщила, что очень скучает по телевидению. "Все прошло и ушло. Я бы ничего не изменила в своей карьере, потому что всегда хотела быть диктором! Программа «Время» не мое было, не хотела вести ее! А вела я концерты, которые мне предлагали", - поведала она в эфире программы "Малахов" на телеканале "Россия 1".

Кадр программы "Малахов" телеканала "Россия 1"

Сейчас рядом со Светланой Михайловной находятся невестка и внучка. "Такое ощущение, что она ушла в себя, не хочет говорить, отвечать никому, общаться. Для нее не имеет это смысла", - заявила невестка.

В свою очередь, коллега диктора Владимир Березин признается, что раньше звонил Моргуновой, но теперь перестал. "Мы со Светой теперь, к сожалению, общаемся нечасто. Потому что она сейчас находится в непривычном для нас состоянии. Позвонил как-то, она меня не узнала. Спросила: «Кто это?». В другой раз набрал, она ответила: «Я сейчас не могу», — и положила трубку… Света живет в своем мире", - цитирует Березина сайт mk.ru.