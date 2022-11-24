Сайра подозрительная. Часть четвертая

В предыдущей, третьей части нашего расследования мы рассказали и показали, как компании – производители консервов превращают сельдь и иваси в сайру прямо в государственной системе «Меркурий». Оказалось, что у бизнеса есть и другие схемы обмана. Одну из них вскрыли правоохранительные органы Приморского края. С помощью виртуальной инвентаризации и все той же системы «Меркурий» они смогли превратить 30 килограммов мороженой сайры в 2 тысячи тонн. Эта «сайра» по документам уже продана консервным заводам, которые получили возможность произвести миллионы консервов из неизвестного сырья, а фальсифицированные банки разъехалась по регионам страны. Мы попытались отследить их маршрут и заодно узнали о других случаях волшебного превращения мелких партий в многотонные.

В четверг, 17 ноября на официальном сайте прокуратуры Приморского края появилось сообщение о том, что «в период с июня 2020 года по март 2022 года в процессе перепродажи на территории Российской Федерации неразделанной мороженной сайры, при поступлении одной из торговых компаний партии объемом 30 кг в дальнейшем по поддельным ветеринарным свидетельствам и ветеринарно-сопроводительным документам осуществлено оформление и введение в оборот 2 тысяч тонн продукции неустановленного происхождения, сведения о которой неправомерно внесены в ФГИС «Меркурий»».

Нам удалось узнать, что скрывается за этими строчками. В мае 2020 года компания «Океан ДВ» ввезла через морской порт Владивостока 52 560 килограммов мороженой сайры (настоящей), закупленной у китайских рыбаков. Приводим здесь точные цифры, потому что это важно. Далее следите, что называется, за руками. На ввезенную мороженую сайру оформляется легальный ветеринарный сертификат. Из указанного объема «Океан ДВ» продает 52 530 килограммов компании «Морепродукт», которая производит консервы. Оставшиеся 30 килограммов «Океан ДВ» продает компании «Снабконтракт», которая в этот же день перепродает весь объем ООО «Дорада». Далее «Дорада» проводит инвентаризацию, в ходе которой «выясняется», что пришло не 30 килограммов, а 300 тонн, увеличение веса в 10 000 раз! Всю эту «партию» ООО «Дорада» продает обратно «Снабконтракту». Аналогичные операции эти компании осуществили в январе, марте и апреле 2021 года. Сначала 26 января 2021 года ООО «Снабконтракт» продал ООО «Дорада» 12786 кг мороженой сайры, в этот же день «Дорада» продала «Снабконтракту» 127,86 тонн того же сырья. Далее 1 марта «Снабконтракт» по бумагам поставляет «Дораде» 20 кг сайры, «Дорада» проводит инвентаризацию и выяснеят, что на самом деле поступило 200 тонн, - и тут же продает этот «объем» обратно поставщику. Затем эта операция повторяется 29 апреля с той лишь разницей, что «купила» «Дорада» 30 килограммов, а продала снова 300 тонн. Всего с сентября 2019 по конец апреля 2021 «Снабконтракт» выкупил у «Дорады» свыше 2 тысяч тонн сырья.

«Снабконтракт» продает свою «сайру» новосибирским компаниям «Рыбный остров» и «Меркурий Н». То, что сайры в таком объёме не существует, руководство этих заводов не интересует: оба предприятия в 2021 году произвели свыше тысячи тонн консервов из сайры.

Получается, что партию сайры виртуально увеличили в несколько десятков тысяч раз раз, заводы купили рыбу, которая фигурирует только на бумаге, но вполне реально произвели консервы из какого-то неизвестного сырья. Зачем это делать? Ответ прост: покупка сырья отображается в системе «Меркурий» и позволяет заводу-производителю легально размещать этикетку «Сайра» на консервы, якобы произведенные из этого сырья. С точки зрения Россельхознадзора, все чисто: консервы произведены из сайры, которую завод получил от поставщика. С точки зрения здравого смысла – признаки мошенничества и обмана потребителя.

Согласно данным системы «Меркурий», контрафакт расползся по всей стране. Часть фальшивых сайровых консервов (12 тонн) оказалась в детских садах Новосибирской области, Красноярском роддоме №2, Прокопьевском психоневрологическом интернате (Кузбасс), Энгельсском доме-интернате для престарелых и инвалидов (Саратовская область). Все остальное до сих пор реализуется в торговых сетях Сибири и Урала. Определить, что за рыба в этих банках, можно только при помощи генетической экспертизы. Однако на этикетках красуется гордая надпись «Сайра», и в системе «Меркурий» партия новосибирских консервов числится как консервы из сайры. Скорее всего внутри контрафактных банок более дешевое сырье (сельдь, скумбрия), а, возможно, некондиционная рыба и увеличители массы (вода, желатин).

По результатам прокурорской проверки УМВД России по Приморью возбудило уголовное дело по статье ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Второе уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство с получением дохода в особо крупном размере). Здесь основанием для возбуждения послужил тот факт, что, по данным ФНС РФ, ООО «Дорада» было ликвидировано в 2019 году, то есть на момент указанных движений сайры его официально не существовало. Возникает вопрос, как ликвидированное юрлицо могло на протяжении длительного времени производить свои махинации в государственной информационной системе? Да еще и столь подозрительные: раз за разом увеличивать в документах вес входящей рыбы и отправлять ее обратно поставщику?Все описанные операции фиксировались в ИС «Меркурий», и сотрудники Россельхознадзора не могли не обратить внимание на подозрительные транзакции. Но, тем не менее, не обратили. По данному факту СУ СК России возбуждено третье уголовное дело — по статье «Халатность». В качестве подозреваемых выступают сотрудники краевого управления «Россельхознадзора». Пока — не установленные, но вопросов к ведомству со стороны правоохранителей все больше.

В распоряжении редакции оказалось еще несколько похожих транзакций, в которых фигурирует ООО «Снабконтракт». Так, 25 января 2021 года ООО «ЖД ПАРТНЕР ДВ» провело инвентаризацию партии икры минтая, закупленной у «Снабконтракта»: вместо 368 килограммов «Снабконтракт» якобы поставил 36800 кг, то есть в сто раз больше. В этот же день аналогичная транзакция оформлялась на партию печени минтая: вместо 140 килограммов щедрый «Снабконтракт» прислал 14 тонн. Чуть позже, 1 марта 2021 года то же ООО «ЖД ПАРТНЕР ДВ» провело инвентаризацию партии скумбрии, закупленной у «Снабконтракта»: вместо 20 килограммов компания, оказывается, поставила 200 тонн!

Наконец, 17 марта 2022 года в системе «Меркурий» была оформлена транзакция по итогам инвентаризации, из которой следует, что ООО «РОСТФИШ М» вместо 400 килограммов мороженой сайры приобрело 4 тысячи тонн. Более того, эта же инвентаризация установила, что и сроки годности сырья, указанные в сопроводительных документах, не соответствуют действительности — и вместо 22.12.2021 года рыба останется «свежей» на год дольше — до 22.12.2022. Причем, эти 400 килограммов «РОСТФИШ М» приобрела у ООО «Дорада» - эта часть тех самых двух с лишним тысяч тонн, которые были проданы «Снабконтракту». То есть, 4 тысячи тонн сайры — а это два загруженных под завязку парохода-рефрижератора — появились из ничего.

Продолжение следует...

P.S. Когда этот материал уже был написан, на сайте Россельхознадзора появилось сообщение об обнаружении партии подозрительной сайры в Республике Коми. Производитель — компания «Фортуна Крым». Именно о ее «суперспособности» превращать сельдь в сайру мы писали в предыдущем материале нашего расследования. Судя по тексту официального сообщения Росслеьхознадзора, приведенные в нашем материале факты полностью подтвердились: «Анализ ветеринарных сопроводительных документов показал, что крымский завод использовал в качестве сырья при изготовлении рыбных консервов «Сайра» сельдь без голов мороженую, полученную от поставщика из Республики Карелия. При этом указанный в ветеринарных документах объем сельди был нелогично мал для производства консервов: из 6000 кг сельди было произведено 10000 кг консервов. Кроме того, предприятие в течение 2022 года производило из различного сырья (сельди мороженой, сельди натуральной с добавлением масла) готовую продукцию – скумбрию натуральную, сардинеллу натуральную». Североморское межрегиональное управление направило данную информацию в Южное межрегиональное управление. Ушли ли данные сведения в прокуратуру, Следственный комитет и полицию, в сообщении Росслеьхознадзора не говорится. Между тем, было бы очень интересно узнать, кто и почему согласовал в государственной системе мониторинга «Меркурий» те самые транзакции, в которых крымское предприятие открыто призналось, что делает консервы из сайры, скумбрии и сардинеллы из селедки.

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