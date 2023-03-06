Запинающаяся Пугачева обратилась к поклонникам

Теперь Пугачева находится в Израиле. Там у нее фанатов нет, потому она и обратилась к тем, кто остался в России

Алла Пугачева записала видео для узкого круга поклонников. Ролик Аллы Борисовны посвящен началу весны.

У Аллы Пугачевой есть обычай - каждый год "разрешать весну" в ее первое воскресенье. Когда Примадонна жила в России, к ее замку в Грязи стекались поклонники с желтыми цветами. Певица выходила на балкон, откуда махала народу ручкой. На вопрос фанатов, разрешает ли артистка весну, она благосклонно кивала головой и отвечала: "Весну разрешаю".

Теперь Пугачева находится в Израиле. Там у нее фанатов нет, потому она и обратилась к тем, кто остался в России, специально записав для них видео.

"Ну что, привет. Привет всем, кто любит..." - на этих словах Примадонна запнулась, подбирая слова. После чего продолжила: "И помнит этот праздник. Спасибо, что вы соблюдаете эту традицию. Меня это делает счастливо и даже несколько беззаботной в этот день", - обратилась она к народу.

Стоит отметить, что недавно стало известно, что Примадонна живет не в Кесарии, как многие думали, а совершенно в другом месте. Но место своего нынешнего проживания певица называть не стала. Однако, по слухам, у нее есть недвижимость в Герцлии на берегу Средиземного моря. Это курорт между Тель-Авивом и Нетанией.