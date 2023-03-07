Алла Пугачева впервые рассказала о своей болезни

Алла Пугачева сообщила, что перенесла болезнь Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алла Пугачева больше года живет в Израиле. Она сейчас редко выходит на связь. Поклонники узнают новости о Примадонне из соцсетей. Однако иногда певица рассказывает о своей жизни на чужбине. В последнее время о состоянии Аллы Борисовны ходят разные слухи. Так, осведомленные источники отмечали, что знаменитость больна. Мол, она еле говорила и хрипела. На днях артистка впервые рассказала о недуге.

Алла Пугачева сообщила, что перенесла болезнь. "Бронхит был ужасный почти месяц, до сих пор покашливаю, но ничего, слава богу!" - цитирует ее сайт mk.ru.

Cейчас с Примадонной все в порядке. Она активно выходит в свет и общается с поклонниками из России.

К слову, певица сообщила, что не живет в Кесарии, как многие думали. "Я не в Кесарии живу", - отметила она. Стоит отметить, что место своего нынешнего проживания певица называть не стала. Однако, по слухам, у нее есть недвижимость в Герцлии на берегу Средиземного моря. Это курорт между Тель-Авивом и Нетанией.

В деньгах знаменитость не нуждается - за время своей карьеры она сколотила приличное состояние, обеспечив не только себя, но и своих близких и деньгами, и жильем.