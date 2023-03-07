Россия опробовала новое оружие против украинских дронов: Чем страшна наша «Гарпия»

«Гарпия» на основе достаточно мощного аккумулятора прерывает связь дрона с оператором с помощью импульса

Под Донецком успешно протестировано новое противодронное ружье «Гарпия». Дальность его действия от 500 метров до 2 километров. «Гарпия» «забивает» приемник беспилотника шумом, он теряет связь с пультом управления и либо замирает, либо улетает на место взлета.

Его работа может быть очень эффективной, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Потому что основная масса небольших беспилотников с зарядами летает на высоте 800-1000 метров, но они несут на себе гранаты или выстрел от гранатомета, поэтому могут быть очень опасными.

- «Гарпия» на основе достаточно мощного аккумулятора прерывает связь дрона с оператором с помощью импульса. Поэтому он возвращается туда, откуда прилетел. Но почти никогда оператор не ждет его в месте отправки, потому что боится, что его засекут, поэтому дрон вернется в чистое поле.

При этом «Гарпия» далеко не единственное противодронное ружье, которое уже применяется в войсках. Есть большая линейка разного оружия, которые уже используется. Но эксперт обращает внимание, что не надо путать его со станциями Радиоэлектронной борьбы, которые применяются по большим беспилотникам, типа «Стриж».

- Это, считайте, первая линия обороны. Потому что такие дроны несут много угроз нашим бойцам и технике, когда бросают гранаты. И вот против них «ружья» очень эффективны. Это примерно то же самое, что гранатомет против танка, - объясняет Дандыкин.

С украинской стороны тоже есть подобные средства борьбы, но и беспилотники, которые применяет российская армия, совсем другого уровня.

- Наши применяют очень действенные аппараты, которых нет у той стороны: в частности, «Ланцет». В последней модификации с ним очень трудно бороться той стороне. Он достаточно защищен от применения антидроновых ружей, - говорит эксперт.

В целом же современные методы ведения боевых действий местами превращаются в настоящую «войну» дронов. И очень важно, какую технику использует и та и другая сторона. Россия за время спецоперации сильно продвинулась в этом вопросе. Украина тоже требует от своих хозяев самый последних разработок, но им пока не дают - боятся, что они попадут в руки российской разведки.

ВАЖНЫЙ ВОПРОС

Михаил Мишустин утвердил порядок выдачи добровольцам удостоверений ветеранов боевых действий. Другими словами, добровольцы теперь равны призывникам.

- Люди сражаются все за родину и здесь, мне кажется, это совершенно справедливо, - заявил Василий Дандыкин. - Порой даже добровольцы сражаются и мужественнее на отдельных направлениях. Потому что это их сознательный выбор. На мой взгляд, такое решение очень правильно с точки зрения социальной справедливости и поддержки. Оно же коснется и социальных льгот и медицинского обслуживания. Я являюсь ветераном боевых действий – по итогам северокавказских событий – и хочу сказать, что это ощутимая и материальная поддержка.

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