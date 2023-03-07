"Вызов брошен": Александр Лукашенко назвал Зеленского гнидой после попытки подрыва самолета

Александр Лукашенко сегодня впервые употребил в адрес Зеленского такие слова, которые не позволял себе никогда по отношению к лидеру другого государства Фото: REUTERS

Вольдемар Зеленский, атаман Всеукраинского еврейского казачества и президент (пока еще) Украины, похоже, допрыгался, достроил рожицы и доустраивал гадости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня впервые употребил в адрес Зеленского такие слова, которые не позволял себе никогда по отношению к лидеру другого государства. И такую его эмоциональную реакцию вызвал тот факт, что заброшенный в Белоруссию украинский диверсант пытался подорвать самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Белоруссии. Самолет, который работал в интересах Белоруссии и был предоставлен Минску Москвой по просьбе самого Лукашенко.

- Что это за самолет? На территории Беларуси это не российский самолет. Это я попросил Президента России направить мне воздушную группировку для того, чтобы мы могли осуществлять контроль по периметру наших белорусских границ и в совместной белорусско-российской группировке отрабатывать определенные навыки, — рассказал Александр Григорьевич. И вот на этот борт и нацелился украинский диверсант, которому помогали местные коллаборанты. Поэтому возмущение Лукашенко более, чем оправдано.

- Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский - просто гнида. Просто гнида! – решил не стеснять на трибуне в выражениях Александр Григорьевич и объяснил, почему лидер Украины стал "гнидой". - Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент. Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: "Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем". На что я говорил: "Мы не собираемся нападать". "Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете".

- И в это время, — чуть ли не в изумлении констатировал Лукашенко. И припечатал. - Что ж, вызов брошен!

Вольдемар Зеленский действительно обладает редким "антиМидасовским" талантом. Если царь Мидас обладал даром превращать все, до чего дотрагивался, в золото, даже грязь, то у Зеленского аналогичный талант, только со знаком наоборот – он все превращает в грязь. Разрушить все отношения с Лукашенко, который до сих пор действительно относился к Зеленскому по-доброму, даже по-отечески – это надо суметь.

Можно вспомнить, как Лукашенко говорил о Зеленском раньше:

- Володя – хороший, но мне его жалко. Не мне вам объяснять, какая в Украине ситуация ему досталась. Он, конечно, не глупый человек, хоть и из другой сферы.

- Володя может. У него такой характер. Хотя, он умница и, думаю, не сделает этого.

Отношение изменилось лишь после того, как после выборов в Белоруссии Киеву попала вожжа под хвост, и там пригрозили называть президента соседней республики "просто Лукашенко". Но даже после этого Александр Григорьевич старался говорить об Украине и ее президенте настолько хорошо, насколько этот персонаж, сменивший амплуа комика на сцене на политика, не заслуживал. Даже постоянные провокации со стороны Украины в отношении Белоруссии и заявления негативного характера, казалось, не могли исчерпать долготерпения Минска. Там принимали и до сих пор принимают, как и в России, беженцев из Украины. Там не закрыли границы для украинских товаров, за которые исправно платят. Там старались до сих пор вести себя с Украиной, как с нормальным цивилизованным государством. Но всему есть предел. И диверсия против Вооруженных сил Белоруссии (а, напомним, А-50 выполнял задачи для армии Белоруссии) исчерпала этот безлимитный, как казалось, кредит терпения.

И Александру Лукашенко, который предоставил Минск в качестве переговорной площадки для переговоров, который является одним из убежденных сторонников единства трех славянских народов, который говорил, что "Володя хороший", вот этот самый Володя, тщательно небритый в течение года и обрюзгший мальчик просто и незатейливо плюнул в душу. Уж лучше бы, что называется, кто попытался бы границу нарушить.

Лукашенко понял, что для Зеленского нет никаких правил, нет никаких табу, он готов на любую провокацию. Не худо было бы уразуметь это и другим соседям Украины, например, той же Польше, Венгрии, Молдове. Благо, что Зеленский уже отметился и на этом поле, когда пытался втянуть в прямой конфликт с Россией НАТО, разгоняя ложь, будто бы на территории Польши упала и убила двух рабочих не украинская, а российская ракета С-300.

Наивно было бы полагать, что Белоруссия будет как-то мстить Украине. Для Лукашенко стабильность в республике – наиглавнейшая задача, что он не устает подчеркивать. Но вот отношения с Белоруссией у нынешней Украины теперь испорчены безвозвратно. "Золото" соседства и братсконародности "антиМидас" Зеленский превратил в грязь и спустил в унитаз.

Но в одном все же Александр Григорьевич неправ, назвав Зеленского гнидой. Гнида – это даже не личинка, а яйца вши. А Зеленский давно уже даже не личинка, а та самая вошь. Жирная, противная, упивающаяся кровью и не могущая ею насытиться вошь.

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