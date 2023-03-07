Невестка-стриптизерша Наташи Королевой переполошила признанием о детях от Архипа Глушко

Архипа Глушко и Мелисса Волынкина Фото: Соцсети

Сын Наташи Королевой недавно вернулся из Японии, где проходил стажировку. Архип Глушко много лет изучает японский язык и даже зарабатывает тем, что предлагает услуги репетитора. Дома, в Москве, молодого человека смиренно ждала его возлюбленная-стриптизерша Мелисса Волынкина. После воссоединения с женихом она выступила с громким заявлением.

Невестка Наташи Королевой объявила о скорой свадьбе и пополнении в семье. Признание девушки Архипа Глушко вызвало переполох среди пользователей соцсетей.

Архип три года состоит в отношениях с Мелиссой Волынкиной. Сначала влюбленные два года жили в доме жениха на чердаке. А потом решили спуститься с небес на землю и строить свою жизнь, переехав из загородного особняка в Крекшино в съемную однушку в Москве.

И вот на днях Мелисса объявила, что у нее и Архипа серьезные планы и в ближайшее время они поженятся. Правда, девушка не указала точную дату свадьбы. В разговоре с подписчиками она лишь сообщила, что "скоро выйдет замуж" за сына Королевой.

Произошло это после возвращения Архипа из Японии. Он проходил стажировку в местном университете как студент факультета востоковедения. Стоит отметить, что сын знаменитости давно учит японский язык, а впервые побывал в Японии в 14 лет.

Также возлюбленная звездного отпрыска рассказала о грядущем пополнении. Оказывается, Мелисса вознамерилась родить возлюбленному как минимум двоих наследников. "Хочу двоих детей: девочку и мальчика, но иногда думаю о троих. Почему-то в моей семье у всех больше двоих детей", - призналась фигуристая стриптизерша.