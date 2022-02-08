Не прижилась: невестка-стриптизерша съезжает из особняка Наташи Королевой

Архипа Глушко и Мелисса Волынкина Фото: СОЦСЕТИ

Наташа Королева не раз заявляла, что обожает своего единственного сына Архипа Глушко, которого родила от стриптизера Тарзана. Трепетная мама даже приняла в доме девушку-стриптизершу 19-летнего наследника, хотя и не в восторге от Мелиссы Волынкиной. Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" не торопится играть свадьбу молодым. А на днях и вовсе стало известно, что они съезжают с чердака.

"Сын уезжает от нас!" - огорошила признанием Наташа Королева. Певица как на духу рассказала о переменах в семье. Артистка отпустила Архипа Глушко на вольные хлеба вместе с его возлюбленной Мелиссой Волынкиной. Молодые почти год жили на чердаке загородного особняка Королевой и Тарзана. Поначалу Мелисса зарабатывала на жизнь стриптизом. Потом по настоянию знаменитой свекрови, которая решила заняться моральным обликом своей невестки, стала визажистом.

На первых порах певица будет помогать сыну и невестке-стриптизерше деньгами, чтобы они смогли начать взрослую жизнь. "Архип планирует снять квартиру, чтобы уйти на самостоятельные хлеба. Конечно, я ему дам сумму на задаток. Потому что снять квартиру в Москве - это сейчас удовольствие дорогое", - цитирует ее Собеседник.Ru.

Королева призналась, что и раньше предлагала отпрыску разъехаться. Тем более что Архип начал зарабатывать. Он преподает японский язык и за каждое занятие получает по пять тысяч рублей. "Может, нам надо было и пораньше разъехаться. Мы с Архипом говорили на эту тему. Я ему сказала: «Если ты чувствуешь, что тебе нужно пожить одному, на своей территории, а не в родительском доме, то я только «за». Ты мне скажи, что готов и, как мама, я тебе помогу». Он ничего не говорил. Но, видимо, сейчас пришло время, он созрел", - размышляет Наташа.

По ее словам, Архип получил хорошее воспитание и правильные жизненные установки. "За это нужно сказать «спасибо» папе, нашей няне, которая с ним с двух лет, мне, бабушкам… Мы все вложили в него правильные жизненные ценности", - поведала вокалистка.

Она отмечает, что в распоряжении Архипа всегда находится мансардный этаж. Домашние называют его "гнездом". "У него есть третий этаж - гнездо. В этом гнезде, что там происходит, я не знаю, туда разные птицы залетают и вылетают. Я не вмешиваюсь, это неправильно вмешиваться в жизнь сына. У нас парень видный, яркий, непредсказуемый. Мы всех принимаем, общаемся, у нас подход ко всем очень дружелюбный", - поведала артистка.

Меж тем поклонники, узнав о решении Архипа съехать из родительского дома, предполагают, что сделал он это не просто так. Мол, Мелисса не смогла ужиться со свекровью. Многие тут же вспомнили, что Королева выступала против женитьбы сына, несмотря на то, что Архип помолвлен с 20-летней чаровницей. Наташа уверена, что новые отношения наследника не продлятся долго. По словам 48-летней вокалистки, кого она только не успела повидать в своем доме. Про Мелиссу же Королева отзывается категорично. "Она не невестка, сын - холостой! Они обручены, но не женаты же",- говорила не так давно звезда.