NASA прогнозируют удар астероида по США. Он разрушит Вашингтон и Лос-Анджелес

Астероид среди звезд: летит в США.

Астероид 2023 DW, обнаруженный 26 февраля 2023 года, то есть, совсем недавно, внесен «первым номером» в список небесных тел, угрожающих Земле.

В NASA шансы столкнуться сразу оценивали очень высоко - как 1 к 2000. Потом повысили их - сначала до 1 к 710, сейчас аж до 1 к 560. Прикидки ESA чуть ниже - 1 к 609, но тоже высоки.

По части оценки риска полного согласия у специалистов нет – они всё еще уточняют параметры орбиты глыбы «размером с Пизанскую башню».

Единое мнение имеется по поводу даты катаклизма: 14 февраля 2046 года – День святого Валентина.

Более-менее точно определен так называемый коридор риска – полоса, в которую угодит астероид, если вероятность его падения, в итоге, окажется 100-процентная. На суше в зоне поражения оказываются в основном США – от западного до восточного побережья. Крупные города, которые будут разрушены – Лос-Анджелес и Вашингтон. В опасной зоне находятся Гавайские острова.

Есть вероятность, что глыба зацепит Индонезию.

Астероид врежется в Землю на скорости порядка 16 километров в секунду. Она не самая высокая для подлетающего небесного тела, но ущерб от его падения будет колоссальным. Конца света эксперты, конечно, не ожидают – «Пизанской башни» для этого не хватит, но взрыв, сравнимый по силе с Тунгусским событием, они прогнозируют.

КСТАТИ

Спасайся кто может

Несмотря на успех недавней миссии DART (Double Asteroid Redirection Test), в результате которой удалось сбить с курса небольшой астероид, в NASA советуют на всякий случай поостеречься. И не слишком надеяться на то, что этот самый 2023 DW или другую глыбу, получится отклонить на достаточно безопасное для Земли расстояние.

Список самых грозных астероидов.

Рекомендациями, которые недавно опубликовала The Daily Mail, поделились друг с другом тысячи читателей.

Первое: отъехать дальше от берега. Чтобы не утонуть. Астероид, упавший в океан, устраивает цунами.

Второе: оборудовать подземный бункер. Дальше от берега, конечно.

Советы безусловно полезные. Как табличка в зоопарке на клетке со львом: «Близко не подходить!»

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